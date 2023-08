“Radio Zeta Future Hit Live 2023” il 30 agosto all’Arena di Verona

Sarà l’Arena di Verona ad ospitare, il 29 e 30 agosto il "Power hits estate" di Rtl 102.5 e il "Radio Zeta Future hit live 2023". Saranno due serate evento imperdibili con i due show che chiudono musicalmente l’estate: infatti con il primo viene decretato ufficialmente il tormentone della stagione e con il secondo, invece, si esibiscono tutti gli artisti più amati dalla Generazione Zeta.

Il 29 agosto, il "Power hits estate" di RTL 102.5, sarà presentato da un trio composto da Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto. Il giorno successivo, per il "Radio Zeta Future hits live 2023", invece salirà sul palco con Paola Di Benedetto e Jody Cecchetto, anche Camilla Ghini.

All’Arena di Verona il cast rispecchia i gusti e le aspettative del dei più giovani, ma non solo. Si esibiranno infatti: Alfa, Anna, Ariete, Ava, Bresh, Capo Plaza, Coco, Ernia, Fulminacci, Gazzelle, Geolier, Gué, Irama, Jain, Luchè, Merk & Kremont, Mr. Rain, Sangiovanni, Rhove, Rkomi, Rosa Chemical, Tananai, Tedua, Tony Effe, Drillionaire, Angelina Mango, il vincitore del "Power hits estate 2023" e tanti altri ancora.

Per decretare il vincitore del "Future Hits Live", dal 1° al 31 luglio, su RTL 102.5 Play, nella sezione “Radio Zeta Future Hits Live 2023”, è stata resa disponibile una lista di artisti, tra quelli in rotazione su Radio Zeta dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023, e gli ascoltatori di Radio Zeta hanno potuto esprimere la propria preferenza per gli artisti che vorrebbero vedere sul palco dell’Arena di Verona.

Non mancheranno grandi sorprese. Da quartier generale di RTL 102.5 trapelano alcune indiscrezioni: al Power hits estate vedremo super ospiti sul palco.

I due show andranno in onda in radiovisione su RTL 102.5 - canale 36 del digitale terrestre (o 736 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Radio Zeta - canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Ma anche su Sky Uno e in chiaro su TV8. Mentre i biglietti per assistere allo spettacolo dal vivo all'Arena sono già in vendita su ticketone.it.