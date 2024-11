Raf: «Ho fatto una festa per i 40 anni di Self control»

L’8 novembre siamo stati dietro le quinte del concerto-evento al Forum di Assago (MI) Giulia Ciavarelli







C’è uno strano silenzio tra i corridoi del Forum di Assago, poco fuori Milano: manca qualche ora all’inizio dello show, la band sta cenando mentre il camerino di Raffaele Riefoli, in arte Raf, è chiuso. Entrano solo la costumista, per gli ultimi ritocchi alla giacca glitterata che l’artista indosserà durante il concerto, e la moglie Gabriella Labate, che si sporge dalla porta per salutarci. Vengono aperti i cancelli e si iniziano a riempire le prime file. Sono tutti qui per festeggiare i 40 anni di carriera di Raf e della sua storica hit “Self control”. Il concerto parte con qualche minuto di ritardo e termina con la romanticissima “Infinito”: noi di Sorrisi, ancora emozionati per il gran finale, raggiungiamo il cantante in camerino.

Quanto tempo ci vorrà per riprendersi da un concerto così?

«Ci vorrebbe una vacanza (ride)! Ma temo di doverla rimandare, ora proseguirò con il tour fino a dicembre».

È soddisfatto di come è andata?

«Prima di iniziare c’era un po’ di tensione perché non siamo riusciti a provare abbastanza. Il mio staff ci ha messo il cuore per far andare tutto liscio. Poteva accadere qualsiasi cosa, invece è andata benissimo».

Ci sono stati degli altri imprevisti?

«Due giorni prima del concerto mi è venuto un brutto mal di gola».

Lo abbiamo notato dal tavolo del suo camerino, è pieno di limoni!

«Lo so, sembra un’erboristeria. Ho preparato tisane a base di erisimo e timo, che fanno bene alle corde vocali. E poi non manca mai il miele».

In prima fila c’era tutta la sua famiglia a fare il tifo per lei.

«Ero felicissimo di vederli sotto il palco. E abbiamo festeggiato anche il compleanno di mio figlio Samuele! Si è commosso quando ho cantato “Iperbole”, è dedicata a lui».

Samuele ha provato a seguire le sue orme nel mondo della musica. Lei crede che questa possa essere la strada giusta anche per lui?

«Al momento è concentrato sugli studi, vuole finire l’università. Devo dire che scrive molto bene, ha il suo stile. Magari, quando avrà più tempo potrà coltivare questa passione senza stress».

Devo confessarle che Samuele non è l’unico a essersi commosso: il momento con sua moglie Gabriella è stato davvero emozionante.

«Durante la canzone “Come una favola” l’ho vista a lato del palco e sono andato a prenderla. Abbiamo ballato insieme, è stato molto intenso».

Ha dedicato parole bellissime a Gabriella: «C’è sempre stata anche prima di conoscerla, dona senso a ogni cosa». Il vostro è stato un colpo di fulmine?

«Decisamente sì! Ci siamo conosciuti in uno studio Rai durante una trasmissione, lei pensava che io fossi uno di quei cantanti un po’ arroganti, che se la tirano. In realtà ero impacciato e molto più timido di oggi. Lei lo ha capito subito ed è stata la chiave giusta per entrare in contatto con me. Il nostro viaggio insieme dura da più di 30 anni».

Ora come riesce a gestire la sua timidezza?

«È sempre stata legata al fatto che sono troppo severo con me stesso e alla mia costante paura di sbagliare. È stato un lavoro lungo ma posso dire di aver fatto progressi. L’unico luogo in cui mi sento sicuro è il palco, lì scompare tutto».

“Self control” ha compiuto 40 anni ma resiste bene ai segni del tempo.

«Sì, è davvero incredibile. È arrivata anche alle nuove generazioni grazie a TikTok e ai remix di tanti dj internazionali, la suonano spesso nei festival. Passa il tempo, cambiano le sonorità ma quel “oh oh oh” non perde mai la sua magia».

A proposito di remix, con la versione dance di “Il battito animale” ha fatto ballare tutto il Forum.

«J-Ax e io ci conoscevamo già, ma non c’è mai stata l’occasione di cantare insieme, questa era la prima volta. Inoltre, questa versione farà parte di un progetto speciale a cui sto lavorando...».

Quando uscirà?

«Non c’è ancora una data precisa. Le posso dire che al suo interno ci sarà anche la versione di “Cosa resterà degli anni ‘80” realizzata con Giuliano Sangiorgi, altro ospite della serata».

Sui social ha ricevuto il sostegno da Laura Pausini. Siete amici?

«Sì, da sempre. È una persona speciale. L’ho invitata ma... è una ragazza molto impegnata! Mi ha fatto arrivare il suo affetto e so che, oltre che amica, sarebbe venuta anche come fan».

Non poteva mancare Umberto Tozzi.

«Abbiamo fatto due tour insieme, uno prima del Covid e uno subito dopo. Ci siamo divertiti molto».

Di recente Tozzi ha annunciato il suo addio ai concerti. Lei ci ha mai pensato?

«Ci vuole coraggio per dire “basta”, non è facile. Quando sarà il momento, lo farò senza grandi annunci».

Dopo 40 anni di carriera ha ancora dei desideri?

«Continuare a essere sereno facendo questo mestiere. Finché avrò energia, voglio continuare a dare tutto, sia per me stesso sia per chi mi ascolta».