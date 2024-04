Re Mahmood conquista Londra

Abbiamo assistito alla tappa inglese del tour europeo del cantante e qui vi raccontiamo il concerto, l’accoglienza caldissima del pubblico e l’incontro con lui in camerino Matteo Valsecchi







Kentish Town, zona nord ovest di Londra. Siamo a un passo da Camden Town, fino a vent’anni fa il quartiere alternativo per eccellenza della capitale inglese e oggi tappa fondamentale per qualsiasi turista. Qui la musica la respiri a ogni angolo, tra le case di mattoni rossi e marroni, i negozi di abbigliamento con le casse sempre al massimo volume e i pub sempre pieni. A Kentish Town c’è anche l’O2 Forum, che un tempo era un cinema: la sua magnifica facciata e gli interni art déco ci portano indietro nel tempo, agli Anni 30 quando fu costruito. Proprio qui sono andato a vedere la seconda data del tour europeo di Mahmood, rigorosamente sold out: la capienza supera le duemila persone. Insomma, ad Alessandro non bastava più spopolare in Italia.

«È stato così emozionante cantare a Kentish Town a Londra, il pubblico mi ha dato una carica pazzesca, è stato magico. Pensare a chi ha calcato quel palco prima di me (all’O2 Forum si sono esibiti grandi miti della musica, dagli Who a David Bowie, da James Brown a Justin Timberlake, dagli Oasis ai Coldplay, ndr) mi fa sentire molto onorato e mi dà una forte spinta verso tutto ciò che mi attende».

L’arrivo in città

Alessandro è arrivato a Londra, però, il giorno prima. Un affollatissimo sabato in cui anche lui è andato a fare shopping a Camden. «Ho comprato questi stivali neri pazzeschi, da New Rock: ne avrei presi anche un altro paio rossi, ma sono veramente giganti. Sono così comodi che li ho voluti subito mettere per il concerto, hai visto come riuscivo a ballare senza problemi?» mi spiegherà poi nel suo camerino dopo il live.

Pronti, partenza...

Le porte dell’O2 Forum si aprono poco prima delle 19 (l’inizio del concerto è fissato per le 20.45) quando fuori c’è già una coda infinita ma tenuta rigidamente in ordine dagli impeccabili e implacabili ragazzi della security. Ci sono tanti italiani, ma anche moltissimi ragazzi inglesi. Parlo con Samuel, che per vedere Mahmood è arrivato da Manchester assieme al suo fidanzato: «L’ho ascoltato per la prima volta all’Eurovision del 2019, quando arrivò secondo con “Soldi”» mi racconta. «Da allora non ho smesso di seguirlo: è veramente un artista eccezionale». Nel parterre, invece, incontro un gruppo di amiche. C’è Myriam, che viveva in Italia ma adesso si è trasferita definitivamente a Londra. «Io conosco Alessandro già dal 2016. L’avevo incontrato al Festival di Sanremo di quell’anno quando ancora gareggiava tra le Nuove proposte. Lavori a “Sorrisi e Canzoni”? Ma dai, me lo ricordo» mi dice. Con lei Sarah, londinese doc: «Un mio amico italiano che vive qui è un grande fan di Mahmood e me l’ha fatto sentire: “Rapide” per me è la sua canzone migliore». Infine Fiona, anche lei di Londra: «Io invece l’ho scoperto due anni fa, grazie all’Eurovision e a “Brividi”. Questa sera spero tanto che canti “Nel tuo mare”!».

...si comincia

Ma basta chiacchiere, è tempo di musica. Dopo l’esibizione del dj bresciano di origine eritree Sondy, alle 20.50 si spengono le luci e via al concerto con un’incalzante introduzione con “NLDA Intro”, super elettronica, tutta da ballare. Entra Alessandro: indossa un piumino oversize nero e blu, aperto sul davanti, una maglietta bianca con la scritta “Amor”, occhiali da sole, pantaloni neri abbondanti e i suoi amatissimi stivali nuovi. Parte “Bakugo”, dal disco nuovo, e la sala trema: in balconata dove sono io non si può stare in piedi (la security è severissima), ma il pubblico balla da seduto e l’effetto non è meno spettacolare. Finisce la canzone e Mahmood saluta, prima in inglese, poi in italiano per chiedere quanti connazionali ci siano e nuovamente torna all’inglese: «Sì, lo so che devo migliorarlo un po’. Però mi eserciterò, magari la prossima volta torno e faccio cinque date» commenta sorridendo. In scaletta ci sono altre 18 canzoni e due medley da 4 e 3 brani ciascuno: sommandoli ai due già eseguiti, fa un totale di 27. Ed è proprio questa la caratteristica principale del suo concerto: la musica vince su ogni cosa. Lui balla, si scatena sulle canzoni più forti, fa commuovere sulle ballate. Tuttavia non ci sono ballerini, non è uno show sopra le righe, ma è un bene: in questo modo non si distoglie mai lo sguardo dall’artista e dalle sue canzoni.

Dopo “Paradiso”, “Tutti contro tutti” e “Nei letti degli altri”, arriva un “uno-due” diretto al cuore con “Inuyasha” e “Brividi”: il coro degli spettatori è assordante. Tocca ora ad “Araba” e “Ghettolimpo” e finalmente Mahmood si toglie il piumino per restare in maglietta, anche perché il caldo non è trascurabile. A sorpresa è la volta del primo frenetico medley con “Dorado”, “Proibito”, “Talata” e “Klan”: Ale invita il pubblico a ballare urlando a squarciagola «come on!» («andiamo!»).

L’amore dei fan

A questo punto esce per qualche secondo dal palco e ritorna per parlare con il pubblico. Prima raccoglie l’invito di una ragazza a cantare “Uramaki”: «Non è facile farla così a cappella, dai aiutatemi». Comincia, non sbagliando ovviamente una nota. Poi saluta un gruppo di fan sardi con tanto di bandiera della Sardegna al seguito. Quindi nota un cartello e se lo fa passare. È un messaggio di affetto di Maita, da Napoli. Ale si commuove, scende dal palco e va tra il pubblico per abbracciarla. Infine gli viene regalato un pupazzo dei Pokémon, di cui è super appassionato: «Non ci credo, me l’ha comprato uguale mia cugina a Tokyo pochi giorni fa» spiega. Intanto inizia la seconda parte del concerto con “Personale”, “Overdose” e “Neve sulle Jordan”, un vero gioiello.

Verso il gran finale

Luci spente, perché c’è “Stella cadente”: «È la prima canzone che ho composto per il mio ultimo disco ed è l’unica che ho scritto di getto. Avevo bisogno di raccontare la perdita della mia prima casa, quella in cui avevo iniziato a essere grande» spiega il cantante ricordando l’incendio che ha distrutto il suo appartamento a Milano due anni fa. Dopo le emozioni di “Cocktail d’amore” e “Gioventù bruciata”, le due coriste Arya Delgado e Debora Cesti affiancano la star in prima fila sul palco del “Sempre/Jamais”. «Voglio ringraziarle: hanno due voci straordinarie». “Nel tuo mare” e “Rapide” in successione fanno la gioia delle mie... amiche Fiona e Sarah. «Il concerto sta per finire» dice il cantante. Il pubblico, che starebbe qui per ore, mugugna. Ma è ancora tempo di ballare: ecco il secondo medley, composto da “Barrio”, “Kobra” e “Remo”. Mancano solo due canzoni, quelle che tutti vogliono sentire. Ormai sono saltate le regole, la security non può farci nulla: in balconata si salta e si balla. “Soldi” e “Tuta gold” chiudono il live, con la struttura che letteralmente oscilla (e io prego che non crolli).

Il dopo concerto

Qualche minuto di pausa, quel che mi serve prima di salire a trovare Mahmood in camerino. Dopo essermi fatto largo tra i fan che lo aspettano in strada, salgo all’ultimo piano dell’O2 Forum. Ale è sorridente, sul tavolo bottigliette d’acqua, alcune pizze comprate da una pizzeria italiana che sta qui di fronte, le valigie già pronte per la prossima data (il giorno dopo canterà a Parigi). «Avrei dovuto mangiare un’insalata di pollo, e invece mi sono trovato la pizza» dice sorridente. «Domattina partiamo presto, sarà una bella fatica. Però adesso forse vado in palestra...». Ma come, in palestra? «Domani devo mettere una maglietta che... è davvero incredibile (completamente trasparente, ndr)». Ale, lasciatelo dire: di incredibile ci sei tu!

CALENDARIO “SUMMER TOUR 2024”

5 luglio 2024 - Perugia - L’Umbria Che Spacca - Giardini del Frontone

8 luglio 2024 - Marostica (VI) - Marostica Summer Festival Volksbank - Piazza Castello

11 luglio 2024 - Mantova - Mantova Summer Festival - Piazza Sordello

13 luglio 2024 - Genova - Live in Genova Festival - Porto Antico

19 luglio 2024 - Bologna - Sequoie Music Park - Parco Caserme Rosse

20 luglio 2024 - Cervere (CN) - Anima Festival - Anfiteatro dell’Anima

27 luglio 2024 - Benevento - Arena Musa

30 luglio 2024 - Sottomarina di Chioggia (VE) - Sottomarina Sound Beach

12 agosto 2024 - Lignano Sabbiadoro (UD) - Sunset Festival - Arena Alpe Adria

14 agosto 2024 - Forte dei Marmi (LU) - Bertelli Live - Villa Bertelli

18 agosto 2024 - Gallipoli (LE) - Oversound Music Festival - Parco Gondar/Pineta

20 agosto 2024 - Catania - Sotto il Vulcano Fest - Villa Bellini

21 agosto 2024 - Palermo - Teatro di Verdura

23 agosto 2024 - Roccella Jonica (RC) - Roccella Summer Festival - Teatro al Castello

24 agosto 2024 - Cirò Marina (KR) - Krimi Sound - Mercati Saraceni

TOUR AUTUNNALE

21 ottobre 2024 - Milano, Forum di Milano

22 ottobre 2024 - Milano, Forum di Milano

25 ottobre 2024 - Firenze, Nelson Mandela Forum

27 ottobre 2024 - Roma, Palazzo dello Sport

31 ottobre 2024 - Napoli, Palapartenope