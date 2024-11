Renzo Rubino in tour trasforma i club in feste di piazza

Dopo il sold out a Taranto del 16 novembre le date con La Sbanda proseguono in tutta Italia Renzo Rubino (foto di Clarissa Ceci) Redazione Sorrisi







Dopo il successo del festival "Porto Rubino" e le tappe estive con La Sbanda, Renzo Rubino non si ferma. Il 16 novembre ha preso il via il suo nuovo tour autunnale, "Renzo Rubino & La Sbanda", con cui l’artista trasformerà i club italiani in vere e proprie feste di piazza. L’idea è proprio quella di portare la magia delle bande di paese, con i loro strumenti a fiato e il fascino delle tradizioni, fuori dal loro contesto abituale: nei club, dove le sue canzoni e i brani del nuovo album "Il Silenzio Fa Boom" verranno rivisitati in chiave bandistica tra giacche sgargianti e luminarie.

Il tour è iniziato il 16 novembre a Taranto con un sold out e ogni nuova tappa sarà un invito a ballare e a riscoprire la bellezza della semplicità, della spontaineità e dei suoni senza tempo. "Renzo Rubino & La Sbanda" più che un concerto vuole essere un’esperienza comunitaria, un momento di pura gioia che celebra le radici e le emozioni condivise. Per chi ha nostalgia delle sere d'estate.

Le date del tour

16 novembre - Taranto - Spazio Porto

21 novembre - Roma - Alcazar

22 novembre - Milano - Arci Bellezza

23 novembre - Bologna - Locomotiv Club

20 dicembre - Cagliari - Bflat

22 dicembre - Rende - Teatro Unical

24 dicembre - Corato (BA) - Piazza Di Vagno

30 dicembre - Catanzaro - Centro Storico