“Road to Battiti” a Brindisi con Emma

Sorrisi è media partner della kermesse, che vedremo a giugno su Canale 5







Continua la lunga avventura targata Radio Norba che torna con l'imperdibile "Radio Norba Cornetto Battiti Live", la kermesse che vede gli artisti italiani esibirsi in alcune delle più belle località pugliesi. Novità di questa 22esima edizione è la messa in onda su Canale 5 a partire dalla fine del mese di giugno.

Sorrisi, media partner dell'evento, segue anche il "Road to Battiti": dieci "performance on the road" nel cuore della Puglia con i grandi protagonisti dell'estate italiana, che saranno prima ospiti in radio e poi sul palco per cantare le loro hit. Dopo la tappa d'apertura a Foggia con Geolier, sabato 11 maggio è Emma a calcare il truck e il palco di Radio Norba a Brindisi. Protagonista è il lungomare della città, con la sua Scalinata Virgilio che fa da spalti al pubblico per un'esibizione vista mare.

Le prossime tappe del tour

12 maggio, Ostuni - Alessandra Amoroso

18 maggio - Gravina di Puglia

19 maggio - Galatina

25 maggio - Margherita di Savoia

26 maggio - Sammichele di Bari

1° giugno - San Ferdinando di Puglia

2 giugno - Giovinazzo

4 luglio - Bari