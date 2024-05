“Road to Battiti” con Rocco Hunt e due ospiti a sorpresa

A Sammichele di Bari Alessandra Amoroso e BigMama hanno presentato il loro nuovo singolo Rocco Hunt Matteo Valsecchi







Un appuntamento strepitoso con una sorpresa che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. La sesta tappa di “Road to Battiti” nella notte di domenica 26 maggio è destinata a entrare negli annali. A Sammichele di Bari, infatti, è successo veramente di tutto perché anziché esserci un ospite solo ne sono arrivati ben tre. Ma andiamo con ordine e partiamo dal primo artista coinvolto.

Parliamo di un Rocco Hunt in formissima, lui stesso ci ha detto che la palestra a cui si sta dedicando da settimane gli ha letteralmente cambiato il fisico e si vede tutto. Poche settimane fa ha lanciato la sua nuova canzone “Musica italiana”, destinata pare a un inevitabile successo estivo: una canzone che al primo ascolto rimane inchiodata in testa.

Ne ha parlato sul truck di Radio Norba dove ha anche annunciato di essere finalmente al lavoro su un nuovo disco: «Non ne faccio uno del 2021, se aspetto ancora un po’ i miei fan si arrabbiano» ha detto con un sorriso. «Posso però anticiparvi che sarà un disco in cui metterò tutte le mie anime artistiche, quella più pop di brani come “Musica italiana”, ma anche il mio amato rap in napoletano e delle canzoni in spagnolo». Insomma, non aspettiamo altro. E sulla sua hit del cuore dell’estate non ha dubbi: «”Roma-Bangkok” perché è tutto cominciato da lì». Ricordiamo, infatti, che Rocco era tra gli autori della canzone portata al successo da Baby K e Giusy Ferreri.

Dopo il truck, Rocco si è spostato sul palco per l’esibizione con il pubblico letteralmente in delirio. E qui è arrivata la sorpresa tanto attesa: infatti in questa sesta tappa di avvicinamento a “Battiti Live” che vedremo in onda a luglio su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin si sono esibite, in coppia, Alessandra Amoroso e BigMama.

Le cantanti, elegantissime, hanno presentato per la prima volta in pubblico il loro nuovo singolo “Mezzo rotto”: un energico duetto dance e rap che ha fatto tremare la deliziosa piazza Vittorio Veneto (Sammichele di Bari è nella lista dei Borghi più belli d'Italia). E così gli scatenati fan in prima fila hanno celebrato queste due artiste amatissime, non solo per la musica, ma anche per il loro carisma e le loro battaglie contro la violenza sulle donne e il bodyshaming.

Tutto questo e ancora di più viene raccontato da Sorrisi che, anche quest’anno, è media partner di "Radio Norba Cornetto Battiti Live”, l’evento estivo in cui gli artisti italiani invadono con la loro musica alcune delle più belle località pugliesi. Alla prossima settimana per due nuove tappe di “Road to Battiti”.