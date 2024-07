“Road to Battiti”, Elodie: «Sono pronta per gli stadi»

Prima delle ultime due puntate del "Cornetto Battiti Live", si è tenuta l'ultima tappa del "Road to Battiti" sul Molo San Nicola a Bari. A scaldare la folla è stata Elodie, una delle protagoniste dell'estate 2024, che ha presentato dal vivo il suo ultimo singolo "Black Nirvana" e la hit "Tribale".

Come da tradizione, prima dell'esibizione, l'artista è passata al truck di Radio Norba, collocato sul Molo San Nicola, per un'intervista con gli speaker e un saluto al pubblico accorso per vederla. Una volta terminato l'intervento radiofonico, noi di Sorrisi l'abbiamo incontrata per farci raccontare qualche dettaglio in più sul suo futuro discografico, partendo dall'ultimo singolo "Black Nirvana": «È il punto di partenza per il viaggio che vi porterà nel prossimo progetto. Non si lega, ma è come se fosse un racconto di tutto quello che è successo in questi due anni, come sound e testo».

Nel 2025 è previsto il nuovo album, ma anche il debutto negli stadi: «Fino a qualche anno fa, per me era impossibile riempire un palazzetto! Non era nei miei piani perché forse avevo troppa paura di credere nel mio sogno e realizzarlo. Ho bisogno di liberarmi con la gente, sono felice e so cosa devo fare».

Dopo l'ottimo esordio, "Cornetto Battiti Live" torna su Canale 5 lunedì 15 luglio in prima serata e, nei prossimi giorni, sui social di Sorrisi potrete vedere i contenuti esclusivi prodotti in queste settimane con Radio Norba!