“Souvenir in da club”: nel bagno di folla, Emma si è immersa a cuore aperto

Il 10 novembre Emma si è esibita live lasciando tutti a bocca aperta Alessandro Alicandri







Questa prima data del "Souvenir in da club" di Emma sembrava, per alcuni versi, il primo della sua lunga carriera. Ha collezionato dal passato l'esperienza, lo spirito di dedizione assoluta alla musica e la sua naturale propensione a dare il massimo possibile con l'energia e la sua voce. Ma nella data del 10 novembre a Nonantola (Mo), nello storico Vox Club che è un tempio assoluto del rock (nonché culla sociale di tantissime generazioni), è come se avesse deciso di prendere per mano ogni singola persona presente e riconquistarla da zero non dandosi al 300%, ma all'infinito.

In quasi due ore di concerto ha condensato una mole di contenuti incredibile: una scaletta basata sull'ultimo album "Souvenir" ma pieno anche di successi del passato (più qualche chicca di brani che chiedono giustizia e notorietà come "Alibi" e "Fortuna"),

Una Emma così non si era mai vista. È come se avesse lasciato al pubblico le chiavi di casa e siglato un patto di quelli dai quali non si torna più indietro: si è mossa sul palco sensuale senza paura, ha cantato in mezzo al parterre strapieno di gente concedendosi poi anche uno stage diving sospesa tra la folla verso la fine dell'evento, il suo sogno da una vita.

La cosa più spericolata di tutte però è stata un'altra: mostrarsi fragile parlando di suo padre Rosario. Prima del brano a lui dedicato, "Intervallo", ha parlato del papà scomparso svelandosi come si fa con le persone con le quali hai un legame privato. Ieri sera Emma ha deciso di condividere tutto (tutto!) e il pubblico non era solo contento di rivederla. Era piacevolmente sorpreso nel vederla così nuova.

"Non sono perfetta, sono Emma". Questa scritta nelle grafiche dietro di lei a inizio concerto riassume bene quello che è stato questo concerto: un giorno zero, un momento nuovo, un grande ritorno in una dimensione che ha riempito così tanto la stanza da infiammarla e lasciare tutti a bocca aperta. «Volevo tornare qua, nei club, perché non mi scorderò mai da dove arrivo» ha detto ai giornalisti a fine concerto «avevo bisogno esattamente di questo».