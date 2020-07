Stanno per tornare i concerti dal vivo, ecco le date

07 Luglio 2020 | 8:20 di Redazione Sorrisi

Dopo lunghi mesi di isolamento e di esibizioni ascoltate soltanto tramite i social, sembra proprio giunta l’ora di tornare a suonare dal vivo. Certo, non sarà come prima. Le disposizioni del governo parlano chiaro: solo posti a sedere preassegnati, massimo di mille spettatori all’aperto e 200 al chiuso, distanziamento di un metro per tutti (anche se qualcuno permette di stare vicini ai congiunti). È il prezzo da pagare per poter vedere i concerti dei nostri artisti del cuore già questa estate.

Tra quelli che si esibiranno c’è Francesco Gabbani con un nuovo tour acustico: le prime date sono il 26/7 a Majano (UD), il 13/8 a Castelnuovo Garfagnana (LU) e il 22/8 a Fossano (CN). Nek salirà sul palco da solo con la sua chitarra il 28/7 a Peccioli (PI), il 20/8 a Castiglioncello (LI) e il 21/8 a Forte dei Marmi (LU). Serate intime anche per Francesca Michielin che ad agosto porterà il suo spettacolo “Spazi sonori” il 6 a Treviso e il 10 a Udine. Si intitola “Concerti di un’altra estate” il tour di Diodato, atteso a Roma il 25, 26 e 27 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, il 4/8 al Teatro di Tindari (ME), il 5/8 al Teatro di Taormina (ME) e il 15/8 a Grottaglie (TA). Il grande Massimo Ranieri girerà l’Italia con lo spettacolo “Sogno e son desto... Oggi è un altro giorno” fino all’inizio di settembre, si parte il 25/7 a Montalto di Castro (VT). Le informazioni e i biglietti sono sul sito ticketone.it.