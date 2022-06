Sziget, Balaton Sound e Super Bloom: 3 Festival all’estero dell’estate 2022

Per chi vuole unire vacanze e musica, ecco tre idee per un viaggio in Europa Redazione Sorrisi







Estate fa (quasi) rima con Festival e mai come nel 2022 la voglia di concerti dal vivo, sotto le stelle, è più forte del solito. L'Italia abbonda di eventi di questo tipo, ma anche all'estero sono tanti i Festival che coniugano musica, grandi palchi, artisti internazionali (e italiani) e divertimento al 100%.

Sziget Festival

Giunto alla sua 28°edizione, torna il Sziget Festival, il festival più grande d’Europa che si svolge in un’isola in mezzo al Danubio, a pochi chilometri di distanza da Budapest. Il Sziget Festival rappresenta da sempre un’esperienza unica nel suo genere: in un’area verde che comprende più di 34 venue, diversi campeggi interni per tutte le esigenze, aree relax, food, giostre, e tanta, tanta musica e concerti.

Dove: Budapest (Ungheria)

Quando: dal 10 al 15 agosto

Scaletta

Arctic Monkeys, Dua Lipa, Kings of Leon, Lewis Capaldi, Stromae, Bastille, Calvin Harris, Tame Impala, Alan Walker, Caribou, Woodkid, FJK, Jungle, Jon Hopkins, Sigrid, Slowthai, Ronnie Flex & The Fam, Rilès, Princess Nokia, Yung Lean, Little Simz, Beabadoobee, Clutch, Fontaines DC, Floating Points, Yves Tumor & Its Band, Inhaler, Badbadnotgood, Sevdaliza, Honey Dijon, Bob Moses (club set), Nghtmre, Alice Merton, Lola Marsh, Jade Bird, Viagra Boys, Ice Age, Black Honey, Giant Rooks, Tokimonsta, Apashe, Tsha, John Talabot, Taahliah, Psicologi, Margherita Vicario, Boston 168, Modena City Ramblers, Bais, Erica Mou, Stain, NOOA, The Big Ska Swindle, Mr. Bogo Dj, Fab Mayday Dj, Gianpiero, Chroma SS, Duo Masawa, Duo Kaos, Lalala Napoli, Zioner, Alessandro Sciarroni, SLV, Glowal.

Balaton Sound

Il Balaton Sound è il più grande beach festival d’Europa che ospita i grandi nomi della musica elettronica contemporanea e ogni estate richiama fino a 150.000 visitatori da tutto il mondo. Non solo musica ma anche spiaggia e divertimento, il festival infatti si tiene sulla riva del lago Balaton, con la possibilità di campeggiare direttamente in spiaggia.

Dove: Lago Balaton (Ungheria)

Quando: dal 29 giugno al 2 luglio

Scaletta

Martin Garrix, Dmitri Vegas & Like Mike, Mashmello, Paul Kalkbrenner, Alesso, Timmy Trumpet, Robin Schulz, Lost Frequencies, Alok, Jonas Blue, Vini Vici, Pail Van Dyk, Dillon Francis, Nervo, Imanbek, Yellow Claw, Becky Hill, Carnage, Modestep, Malaa, Sikdope, Moksi, Topic, Blastoyz, Archie Hamilton, Ben Böhmer, Bastian Bux, Chris Liebing, Cloonee, Danny Tenaglia, De La Swing, Denes Toth, Deborah De Luca, Fisher, Francky Rizardo, Giolì & Assia, Giorgia Angiuli, Hernan Cattaneo, Hvob, Ilario Alicante, Jamie Jones, Julian Jeweil, Loco Dice, Marc Maya, Meduza, Miss Monique, Monolink, Nastia, Nick Curly, Nick Warren, Nusha, Pan-Pot, Reiner Zonneveld, Richie Hawtin, Sven Vath, Tini Gessler, Toni Varga, Viviana Casanova, Joseph Capriati, Analog Balaton, Candyman, Chuck & Perge, Collective Machine, Dj Pola, Garay, Hot X, Jaffa Surfa, James Cole, Mateo & Spirit, Poli, Raul Episode 1, Sanfrancisco Beat, Metha.

Super Bloom Festival

Dopo due anni di attesa, viene finalmente inaugurato, con la sua prima edizione, il grande festival internazionale di Monaco di Baviera, che si svolge nella location dello storico Olympic Park di Monaco. Non solo musica ma attività che spazieranno dalla scienza all’ecologia, alla street art fino al fashion.

Dove: Monaco di Baviera

Quando: 3-4 settembre

Scaletta

David Guetta, Megan Thee Stallion, Calvin Harris, Meduza, Purple Disco Machine, Stromae, Rita Ora, Alan Walker, Macklemore, Willow, Alli Neumann, Anne-Marie, Annenmay Kantereit, Ayra Starr, BBQ Podcast, Beabadoobee, Girl in Red, Glass Animals, Bhz, Buckner, Cosna Joy, Deva, Diana Goldberg, Die Sauna, Dora Jar, Esther, Graf01099, Fussball MML, Juno Francis, Joel Corry, Kaffkiez, Karin Ann, Kaya Yanar, KraftklubKurt Kromer, Labrassbanda, Lea, Leony, Luna, Mark Rebillet, Mele, Mimi Webb, Mia Morgan, Nikan, Nina Chuba, PXP Allstars, Roy Bianco, Die Abbrunzati Boys, Saint Jhn, Schmyt, Sam Ryder, Sigfrid, Sofia Portanet, Skepta, Tupoka Ogette, Umme Block, Zoe Wess, Years & Years.