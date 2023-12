Sziget Festival 2024, i primi artisti della lineup. C’è anche Liberato

Uno degli eventi europei di musica e arte più importanti in Europa avrà anche Sam Smith e Martin Garrix Liberato Alessandro Alicandri







Non è mai troppo presto per pensare ai Festival dell'estate 2024! Dal 7 al 12 agosto si arricchisce il cast della nuova edizione di Sziget Festival, uno dei più grandi Festival europei che si terrà sull'Isola di Óbuda di Budapest. Che vogliate un'esperienza immersi giorno e notte nel Festival o nella città, il divertimento è assicurato grazie agli oltre 50 palchi dedicati non solo alla musica ma a forme di arte teatrale, circense e molto altro. E come spesso accade nei festival, il vero divertimento è nell'incontro con le persone, infatti quasi 40 mila alloggeranno sull'isola. Ecco i primi nomi annunciati, a cominciare dagli headliner Stormzy, Fred again..., Sam Smith e Martin Garrix. Tra i nomi annunciati c'è anche Liberato.

Il cast di Sziget Festival 2024