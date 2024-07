Taylor Swift, lo show dei record a San Siro visto da un fan

Ecco com’è stato assistere alla seconda data italiana dell'Eras Tour Taylor Swift a San Siro Credit: © Getty Davide Olivetto







Sono le 17.00 e fuori da San Siro si muore di caldo, ma poco importa: Taylor Swift sta per salire sul palco dello stadio milanese per la seconda sera di fila. È tornata in Italia a 13 anni dall’ultimo concerto (ma ha già promesso che non passerà mai più tutto questo tempo). L’adrenalina è a mille, specialmente per me che dal vivo non l’ho mai vista, anche se ne conosco vita, morte e miracoli.



Biglietti in mano - o meglio sul cellulare - e io e i miei amici siamo pronti ad entrare. È la prima volta per tutti noi, ma gli Swifties (i fan di Taylor) sono abituati a seguirla in tutto il mondo, organizzando trasferte e notti fuori dagli stadi per accaparrarsi la transenna, unico ostacolo tra il pubblico e lei.



30 gradi sono davvero troppi per affrontare l'attesa dall'apertura dei cancelli, alle 14.00. Continuo a ripetermi che non importa arrivare prestissimo, tanto non è poi così grande. Non troviamo nessuna coda e in 5 minuti, una volta raggiunto il nostro cancello d’ingresso, siamo dentro.



L’emozione sale, il corpo inizia a muoversi quasi automaticamente alla vista dell’enorme palco che taglia uno dei due lati più corti di San Siro e da cui parte una lunghissima passerella, con al centro un altro palco a forma di diamante, che prosegue fino a raggiungere quasi l’estremità opposta dello stadio.

Entriamo, armati di braccialetti, e le mie paure svaniscono: c’è tanta gente ma siamo comunque sotto palco. Ovunque ti giri è pieno di Swifties e il fai da te regna sovrano, tra ragazzi vestiti di edere in onore di “Ivy” (una delle canzoni preferite dai fan, tratta da "Evermore"), brillantini, strass, e serpenti glitterati.



Dopo l’opening act dei Paramore, l’agitazione si taglia con un grissino, un grissino sottilissimo. Una ragazza di circa 20 anni si avvicina e mi regala un braccialetto dell'amicizia. È un rituale, i braccialetti sono fatti in casa con perline e letterine e vengono scambiati in segno di affetto. In giro per lo stadio si vedono persone con le braccia completamente ricoperte, dai polsi ai gomiti.



Parte il countdown: il ledwall sul palco principale segna che mancano cinque minuti. Iniziano le urla, non per niente moltissimi fan che già sono stati a uno dei concerti raccomandano di munirsi di tappi per le orecchie. Immaginate uno stadio completamente sold out, 65 mila persone che urlano di felicità.



Allo scadere del countdown il pubblico esplode, entrano i ballerini e si sente riecheggiare “It’s been a long time coming” frase tratta da “Miss Americana & The Heartbreak Prince”: uno dei momenti più emozionanti dell’intero show.



Dalla felicità non mi rendo nemmeno conto che i ballerini sono tutti radunati in cerchio sul palco a pochi metri da me. Ecco Taylor e un tripudio di urla, lacrime, colori. Sorride e dal vivo è magnetica, bastano pochi secondi per capire quanto sappia fare bene il suo lavoro. Tutto è ragionato, nulla è lasciato al caso: le camminate, i cambi d'abito, i momenti di silenzio. È uno show cronometrato alla perfezione, senza sbavature. 45 canzoni, lungo e forse a tratti intenso per i “non fan” ma trascinante e veloce per chiunque altro.



Segue “Cruel Summer” uno dei bridge più amati della discografia di Taylor Swift. Lo stadio canta così forte che a tratti la sua voce viene inghiottita da quella dei fan, in un unico grande coro.



L'evento prosegue con i momenti dedicati a “1989”, “Red” e “Fearless” che contengono i brani che hanno avuto il maggior successo in Italia (e nel mondo) e non c'è un solo momento di silenzio.

La sezione dedicata a “Folklore” ed “Evermore” è probabilmente il momento più alto dello show. Abbandonate ere come “Reputation” dove ha brillato per tutto lo stadio con coreografie, suoni graffianti e serpenti, qui si è spogliata di tutto ed è rimasta solo con la sua musica scritta durante la pandemia.



“Cardigan”, “Betty”, “Champagne Problems”, “Marjorie” vengono eseguite all’interno e nei pressi della “Folklore Cabin” una casetta sperduta nei boschi, immaginata da Taylor come “luogo sicuro” durante la pandemia. Un momento di raccolta per i fan, per lei, per le sue parole.



Il momento che i fan forse porteranno più nel cuore è quello della sezione acustica: inizia dalla chitarra “Mr. Perfectly Fine” e “Red”. Passa al piano, ma prima di appoggiare le mani sullo strumento fa un piccolo discorso: «Ieri sera, qui a Milano ci avete accolti in un modo straordinario, dopo 13 anni. Quindi ho pensato che stasera, in quanto ultima data qui nella vostra città, con le canzoni a sorpresa avrei dovuto fare il meglio del meglio per ripagarvi». Intona le prime note di “Getaway Car”, tratta da "Reputation". Ovazione generale, è una delle canzoni preferite, ma…il piano ha un intoppo. Un paio di minuti e si riparte, tutti ridono. “Getaway Car” viene mixata a “Out Of The Woods” tratta da “1989”.

Nella sezione dedicata a “The Tortured Poets Department”, il brano “I Can Do It With a Broken Heart” parla della difficoltà della stessa Taylor di affrontare il palco dell’Eras Tour dopo una brutta rottura con l’ex. Alla fine lancia una sfida «Try and come for my job!» ovvero “Provate a rubarmi il lavoro” ed è vero, che ci provino.