Tedua: “La Divina Commedia tour”, un concerto muscolare e denso di vita

Nella data del 12 dicembre al Pala Alpitour, l'artista ha portato due ore di musica "infuocata" Alessandro Alicandri







In soli tre album, due Ep e quattro mixtape il repertorio di Tedua è già enorme e il suo pubblico, come succede spesso nel rap più autentico, non è legato solo alle canzoni più ascoltate o ai brani di trasversale successo, ma a ogni singolo verso di ogni singolo brano. Si spiega bene così la popolarità, a volte poco celebrata dai media, dell'artista: il suo primo tour nei palazzetti completamente sold out si spiega grazie alla sua capacità di abbracciare le generazioni più giovani con un linguaggio, uno stile e una modalità espressiva che sembra venire da un metaverso alternativo: ha altre regole e un nuovo senso.

Per esempio, il concerto parte dal silenzio e si chiude nel silenzio. A luci accese e con Tedua visibile sul palco alle 21 e 15 circa ha alzato un braccio mentre il fuoco infiammava il palco e per due ore non ha mai smesso di rappare, spaziando libero tra passato e presente, includendo poi molte chicche per i fan di sempre, con uno show che portava sul palco il viaggio fantasy e epico della Divina Commedia di Dante in una chiave cinematografica. In due ore ha cantato quasi 40 brani (non contando i medley con i suoi vecchi video musicali, apprezzatissimi dal pubblico) dentro un palco pieno di suggestioni visive ricche di fascino. Una particolare attenzione è stata rivolta alle grafiche pittoriche sullo sfondo, mutevoli e ipnotiche.

Tedua si muove sul palco senza incertezze, in un impianto musicale che unisce la postazione da dj tipica del concerto rap, la band irrinunciabile dei concerti rock e i coristi pop, un elemento spesso trascurato nei live rap/trap che qui invece ha un ruolo centrale perché il suo repertorio ha tantissimi punti di connessione con la musica "da cantare", dalle citazioni a Whitney Houston fino a Laura Pausini. Con fare sicuro e per nulla ostentato, Tedua si muove sul palco in modo muscolare, senza mai far scendere la tensione dello show, concedendosi poco alle chiacchiere e spingendo l'acceleratore sulla musica.

Ovviamente ha scaldato l'atmosfera non solo con la sua voce: ha chiesto ai fan di togliersi per qualche minuto la maglietta e di sventolarla al vento e in chiusura è sceso giù dal palco facendo quelli che in gergo si chiamano "Strict muscle up" (sono delle trazioni alla sbarra tipici del calisthenics e del CrossFit) per poi immergersi nella folla per dare la mano ai fan, farli rappare con lui e firmare qualche disco portato stoicamente in prima fila. Il contatto con la sua gente è reale, "occhi negli occhi", niente di istituzionale.

Il viaggio fatto con Tedua nel suo "La divina commedia tour" ha la coerenza di un film con un inizio, uno svolgimento e una fine ma non segue gli schemi e l'alternanza di emozioni tipiche del cinema. Tedua da sempre ha scelto uno stile estremamente personale, ispirato al cantautorato internazionale di nuovissima generazione, quindi con poche nuove regole che gli conferiscono uno stile inconfondibile e un valore musicale che si incentra molto, nonostante la cura estetica, sui messaggi.

In tal senso a fine concerto, come è solito dire nelle occasioni pubbliche e nelle interviste e citando anche un suo brano chiamato "Malamente", ha detto una frase che i fan conoscono a memoria: "Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza e che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza". Ecco, la sua solidità espressiva sarà un tesoro di enorme valore per il suo futuro nella musica.