“Tocca a noi”, a Bologna il concerto per l’Ucraina

Da un appello de La Rappresentante di Lista su Twitter a “Tocca a noi – Musica per la pace” il passo è stato breve. Martedì 5 aprile Piazza Maggiore a Bologna si riempirà di musica e spettacolo per un concerto benefico a sostegno di Save the Children per aiutare i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina.

Erano 7.000 i posti (gratuiti) disponibili in piazza e sono andati esauriti in sole due ore. L'evento sarà presentato da Andrea Delogu con la partecipazione di Ema Stokholma e Daniele Piervincenzi e poi trasmesso il 7 aprile alle 21.15 su Rai3 e su Rai Radio2.

Tra gli artisti che saliranno sul palco ci sono: Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animals and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore e The Zen Circus.

Come donare

Save the Children lavora in Ucraina dal 2014, distribuendo aiuti ai bambini e alle famiglie rimaste, ma anche quelle fuggite nei paesi limitrofi. Con il supporto di Rai per il Sociale è possibile donare 2 euro con un sms al 45533 dal proprio cellulare e 5 o 10 euro chiamando da rete fissa. Online, è possibile dare il proprio contributo attraverso il sito http://www.savethechildren.it/ucraina.