“Tocca a noi – Musica per la Pace”: il cast del concerto a Bologna

Da Elisa a La Rappresentante di Lista e Gianni Morandi: il 5 aprile il grande evento per raccogliere fondi a sostegno di Save The Children







«A pochi giorni dalla notizia della guerra in Ucraina abbiamo lanciato l'idea di un palco condiviso, un segnale necessario a nostro avviso per rispondere all'escalation di violenze che stiamo osservando ormai da settimane»: a scriverlo sono Veronica e Dario de La Rappresentante di Lista, quello che era un appello al mondo della musica ora si è trasformato in realtà.

In Piazza Maggiore a Bologna, il 5 aprile andrà in scena “Tocca a noi – Musica per la Pace”, un grande evento a ingresso gratuito che vedrà alternarsi sul palco alcuni tra gli artisti più amati della scena italiana che hanno deciso di unirsi a sostegno di Save the Children per aiutare i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina.

Al fianco del Comune di Bologna e la ragione Emilia Romagna, si sono messi al lavoro Per - Ass. Promoter Emilia-Romagna, Estragon club, Locomotiv Club, Studio’s e Woodworm, che produrranno l’evento.

Al progetto live hanno aderito tanti artisti, che andranno a comporre la line up della serata: Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animals and Slow Kids, Gaia, La Rappresentante di Lista, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore, The Zen Circus.

A condurre ci sarà Andrea Delogu, con la partecipazione di Ema Stokholma, Marco Baliani e Daniele Piervincenzi. Giovedì 7 aprile, l’evento sarà trasmesso in prima serata su Rai 3 e su Rai radio2. La trasmissione radiofonica e quella televisiva sono a cura di Massimo Martelli, per la regia di Fabrizio Guttuso.