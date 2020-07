Tommaso Paradiso: posticipato alla primavera 2021 il primo tour da solista

Un singolo per la fine dell'estate e il nuovo album nei primi mesi del nuovo anno, ma per i concerti bisognerà aspettare ancora

20 Luglio 2020 | 12:29 di Redazione Sorrisi

Come è successo a tanti altri, tocca anche a Tommaso Paradiso posticipare il proprio tour, previsto per l’autunno 2020. Le date dei concerti sono spostate alla primavera 2021, così come slitta l’uscita del nuovo disco.

Il “Sulle nuvole tour” partirà quindi il 15 aprile 2021, dal Forum di Assago a Milano, mentre il nuovo album vedrà la luce nei primi mesi del nuovo anno, ma sarà anticipato da un singolo in uscita alla fine dell’estate.

Il tour organizzato da Vivo Concerti toccherà i principali palazzetti d’Italia: da Milano a Jesolo, passando per Roma, Bologna, Firenze, Torino, ma anche Napoli, Catania, Reggio Calabria e Bari. Si tratterà di uno show originale e coinvolgente durante il quale Paradiso porterà sul palco non solo il suo nuovo progetto discografico, ma anche i suoi successi: “Completamente” e “Riccione”, “Non avere paura”, “I nostri anni” e “Ma lo vuoi capire?”.

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date, per maggiori informazioni basta visitare il sito di Vivo Concerti.

Le date

Giovedì 15 aprile 2021 – Assago (MI), Mediolanum Forum



Domenica 18 aprile 2021 – Jesolo (VE), PalaInvent

Giovedì 22 aprile 2021 – Roma, Palazzo dello Sport

Lunedì 26 aprile 2021 – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Mercoledì 28 aprile 2021 – Firenze, Nelson Mandela Forum

Venerdì 30 aprile 2021 – Torino, Pala Alpitour

Domenica 2 maggio 2021 – Napoli, PalaPartenope

Sabato 8 maggio 2021 – Reggio Calabria, PalaCalafiore

Martedì 11 maggio 2021 – Catania, PalaCatania

TBA – Bari, PalaFlorio