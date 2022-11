Tony Hadley in concerto in Italia per i 40 anni di carriera

La grande voce dell'artista torna nei più grandi teatri del nostro Paese Alessandro Alicandri







Una carriera che attraversa più generazioni con un fascino inimitabile. Tony Hadley torna in Italia per festeggiare 40 anni di carriera. Dopo la lunga storia nei Spandau Ballet, la sua voce e il suo carisma arriva nei più importanti teatri italiani dal 22 novembre al Teatro Colosseo di Torino fino al 28 novembre al Teatro Duse di Bologna, L'occasione è di vederlo in concerto, ma non solo, il Vip Pack permetterà di vedere il concerto nelle prime due file, incontrare Tony Hadley e ricevere un pass laminato e una cartolina autografata dall'artista.

Ecco le date confermate:

22 novembre - TORINO Teatro Colosseo

23 novembre - MILANO TAM Teatro Arcimboldi Milano

24 novembre - FERRARA Teatro Comunale

26 novembre - FIRENZE Tuscany Hall

27 novembre - UDINE Teatro Nuovo Giovanni da Udine

28 novembre - BOLOGNA Teatro Duse