Torna il Minturno Musica Estate

Il 31 agosto è di scena la sedicesima edizione del Minturno Musica Estate. Tra gli ospiti, i Gemelli di Guidonia, Fausto Leali, Donatella Rettore, Orietta Berti, Riccardo Fogli e Michele Zarrillo Antonella Silvestri







Nuovo appuntamento con “Minturno Musica Estate 2022”, giunto quest’anno alla sedicesima edizione. Tra gli artisti ospiti che si alterneranno sul palco troviamo Orietta Berti, Riccardo Fogli, la Little Tony Family, Davide De Marinis, le Deva, The Super 4 e Michele Zarrillo. A questi si aggiungono altri due nomi della musica italiana: Fausto Leali e i Gemelli di Guidonia. L’evento, in calendario mercoledì 31 agosto alle 21,00 in Piazza Portanova, è presentato da Pasquale Mammaro (già direttore artistico della manifestazione) insieme con Elena Ballerini, prossima concorrente della dodicesima edizione di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti e Ilenia de Sena, giornalista sportiva di Telelombardia e conduttrice di Business TV 24.

«Anche quest’anno ho scelto per Minturno Musica Estate 2022 grandi nomi del mondo della musica, della TV e dello spettacolo. Dopo un periodo di arresto generale, siamo ripartiti con entusiasmo, con la voglia di portare con lo spettacolo, momenti di spensieratezza, di festa e di condivisione» dichiara Mammaro il manager che, nelle ultime edizioni del Festival di Sanremo, ha proposto artisti come Il volo, Diodato, Orietta Berti e Donatella Rettore.

La manifestazione che rientra nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie, patrona della città di Minturno, è patrocinata, tra gli altri, dall’Afi - Associazione Fonografici Italiani-, dal Comune e dalla Proloco di Minturno. Radio Italia anni 60 sarà la radio partner che seguirà in diretta l’intera serata con curiosità da dietro le quinte. Sul palco del “Minturno Musica Estate 2022” è prevista l’esibizione di “La Bottega dell’Arte” (che torna dopo tanti anni celebrando la reunion del gruppo), Piero Mazzocchetti, Matteo Faustini, Paolo Vallesi, Lino Barbieri e Emanuela Aureli. In anteprima, Luca Guadagnini & Band, Marc , i The Fuzzy Dice e Matteo Grandi.

Il Premio speciale Minturno d’Autore 2022 sarà assegnato a Marco Rettani, produttore discografico, scrittore e paroliere, fondatore dell’etichetta Dischi dei Sognatori. Riceveranno il Premio A.F.I. anche Michele Zarrillo che festeggia i 40 anni di Una rosa blu e Riccardo Fogli che festeggia i 40 anni di Storie di tutti i giorni. Il Premio speciale A.F.I. alla carriera sarà consegnato a Donatella Rettore dal presidente Sergio Cerruti. L’orchestra sul palco è diretta dal Maestro Michele Pecora.