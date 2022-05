Torna Rock in Roma: il programma del festival

Già sold out la doppia data di Blanco e l'evento speciale dei Maneskin al Circo Massimo Redazione Sorrisi







Torna dopo due anni di stop a causa delle misure restrittive Rock in Roma. Una grande festa che da giugno a luglio 2022 segnerà la ripresa delle attività per moltissimi artisti e per il pubblico. Già sold out la doppia data di Blanco all'Ippodromo delle Capannelle e l'evento al Circo Massimo dei Maneskin in collaborazione con Vivo Concerti.

Un festival diffuso, giunto alla dodicesima edizione, che animerà le periferie con due palchi all'Ippodromo delle Capannelle (il Red Stage e il Black Stage), ma anche all'Auditorium Parco della Musica, nella Cavea e nella Sala Santa Cecilia.

Il programma

Giugno

10 giugno – Noyz Narcos, Ippodromo delle Capannelle

11 giugno – Leon Faun + Mabolosco, Ippodromo delle Capannelle

16 giugno – Mecna + Coco, Ippodromo delle Capannelle

17 giugno – Psicologi, Ippodromo delle Capannelle

18 giugno – Gemitaiz (con Mixer T), Ippodromo delle Capannelle

21 giugno – Lazza, Ippodromo delle Capannelle

23 giugno – La rappresentante di lista + Rovere, Ippodromo delle Capannelle

24 giugno – Shiva + Paky + Rhove (opening Nerissima Serpe), Ippodromo delle Capannelle

25 giugno – Queen at the Opera, Ippodromo delle Capannelle

26 giugno – Guè, Ippodromo delle Capannelle

27 giugno – Suicidal Tendencies, Ippodromo delle Capannelle

28 giugno – Cigarettes After Sex, Ippodromo delle Capannelle

29 giugno – Sunk Anansie (support: Manitoba, opening: R.Y.F.), Ippodromo delle Capannelle

30 giugno – Willie Peyote, Ippodromo delle Capannelle

30 giugno – Brunori Sas, Auditorium Parco della Musica (Cavea)

Luglio

1 luglio – Ernia, Ippodromo delle Capannelle

2 luglio – Deep Purple (special guest: The Last Internationale), Auditorium Parco della Musica (Cavea)

3 luglio – Madman, Ippodromo delle Capannelle

5 luglio – Madame, Ippodromo delle Capannelle

6 luglio – Ariete, Ippodromo delle Capannelle

7 luglio – God is an Astronaut (special guest: Nothing), Ippodromo delle Capannelle

8 luglio - The Chemical Brothers, Ippodromo delle Capannelle

9 luglio – Maneskin, special event Circo Massimo

10 luglio – Rondodasosa + Baby Gang, Ippodromo delle Capannelle

12 luglio – Achille Lauro, Ippodromo delle Capannelle

13 luglio – Herbie Hancock, Auditorium Parco della Musica (Cavea)

13 luglio – Gianluca Grignani, Ippodromo delle Capannelle

15 luglio – Carl Brave, Ippodromo delle Capannelle

16 luglio – Anuel Aa, Ippodromo delle Capannelle

18 luglio – Litfiba, Ippodromo delle Capannelle

19 luglio – Testament + Exodus + Heaten + Death Angel, Ippodromo delle Capannelle

20 luglio – Frah Quintale, Ippodromo delle Capannelle

21 luglio – Ozuna, Ippodromo delle Capannelle

22 luglio – Gazzelle, Ippodromo delle Capannelle

23 luglio – Caparezza, Ippodromo delle Capannelle

27 luglio – Patti Smith Quartet, Auditorium Parco della Musica (Cavea)

27 e 28 luglio – Blanco, Ippodromo delle Capannelle

30 luglio – Rkomi, Ippodromo delle Capannelle

Settembre