Tutti i concerti annullati in Italia a febbraio e marzo

A seguito delle ordinanze di alcune regioni italiane, saltano concerti e firmacopie in programma nel mese di febbraio e marzo

25 Febbraio 2020 | 17:47 di Giulia Ciavarelli

Dopo la chiusura delle scuole, università, teatri e musei, si ferma anche la musica dal vivo. Secondo le misure adottate dalle autorità per prevenire la diffusione del Coronavirus, i concerti sono stati sospesi nelle regioni più colpite dall'infezione: Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Gli show sono rinviati a data da destinarsi e il provvedimento è al momento valido fino al 1 marzo compreso.

A seguito delle disposizioni governative, BPM Concerti e Trident Music rinviano tutto il tour dei Pinguini Tattici Nucleari in programma per febbraio e marzo 2020: «La priorità è salvaguardare la salute collettiva. In questi prossimi mesi tenete da parte urla, risate, lacrime e battiti di mani. Vi promettiamo che la festa sarà ancora più grande» scrivono sui social. Rinviato anche il concerto di Antonello Venditti, che avrebbe dovuto concludere il suo tour "Sotto il segno dei pesci" sabato 29 febbraio al PalaInvent di Jesolo.

Si fermano i Negrita, che sospendono i live di Bologna e Milano previsti per il 26 e 28 febbraio; Brunori Sas modifica il calendario dei live cancellando il concerto previsto sabato 29 febbraio a Vigevano e posticipando le date di Bologna, Torino, Milano e Jesolo nel mese di aprile. Per le date riprogrammate i biglietti già acquistati rimangono validi. In osservanza alle disposizioni vigenti, DNA Concerti comunica l'annullamento delle date di Tycho (Milano e Bologna) e degli Algiers (Milano).

Cancellati anche il live di Ketama126 in programma all’Alcatraz di Milano giovedì 27 febbraio e quello di Bologna in programma all’Estragon il 29 febbraio. Rinviati i tre concerti della Pfm appartenenti al tour “PFM canta De André – Anniversary”: inizialmente programmati per il mese di febbraio, trovano una nuova collocazione a maggio e precisamente il 22 maggio a Brescia, il 19 maggio a Milano e a Padova il 24 maggio. Non ci sarà nemmeno il set di Francesca Michielin previsto al Serraglio di Milano il 27 febbraio.

Stop alla festa di Radio Deejay in programma il 25 febbraio all'Alcatraz di Milano e ai concerti di Giovanni Truppi e Morgan previsti al Teatro Socjale di Piangipane (RA). Rinviato al 20 marzo lo show di Generic Animal originariamente previsto per il 26 febbraio in Santeria Toscana (Milano). Nelle zone a rischio, sono stati annullati anche i firmacopie di Elettra Lamborghini, Leo Gassmann, Piero Pelù, Marco Masini e Ghali.

L'elenco dei concerti annullati è in continuo aggiornamento.