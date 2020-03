Tutti i concerti annullati in Italia a marzo e aprile

05 Marzo 2020 | 16:40 di Redazione Sorrisi

Dopo la chiusura delle scuole, università, teatri e musei, si ferma anche la musica dal vivo. Già a fine febbraio, quando sono arrivati i primi annullamenti delle attività live nel Nord Italia a causa del Coronavirus, Assomusica (Associazione degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo) aveva lanciato l’allarme per questo settore, fragile anche fuori da una crisi eccezionale come questa. Un nuovo decreto del 4 marzo, con ulteriori misure riguardanti “il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus”, ferma ora gli eventi in tutta Italia fino al 3 aprile.



Fino ad allora il decreto dichiara sospese "Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". Chiusi, di conseguenza, anche cinema e teatri.



A seguito delle disposizioni governative, BPM Concerti e Trident Music avevano rinviato tutto il tour dei Pinguini Tattici Nucleari in programma per febbraio e marzo 2020: «La priorità è salvaguardare la salute collettiva. In questi prossimi mesi tenete da parte urla, risate, lacrime e battiti di mani. Vi promettiamo che la festa sarà ancora più grande» scrivono sui social. Stessa sorte per il concerto di Antonello Venditti, che avrebbe dovuto concludere il suo tour "Sotto il segno dei pesci" sabato 29 febbraio al PalaInvent di Jesolo.

Attraverso un comunicato ufficiale, anche i Modà hanno rinviato il "Testa o croce tour" previsto a marzo: tutte le date verranno recuperate tra ottobre e dicembre, i biglietti rimarranno validi per le nuove date. Invariata, per ora, la data speciale all’Arena di Verona il 2 maggio.



Si fermano i Negrita, Brunori Sas modifica il calendario dei live cancellando il concerto previsto sabato 29 febbraio a Vigevano e posticipando le date di Bologna, Torino, Milano e Jesolo al mese di aprile. Anche Giusy Ferreri comunica ai suoi fan il rinvio del tour in partenza nel mese di marzo con il conseguente rimborso dei biglietti già acquistati.

Cancellati anche i live di Ketama126 in programma a marzo e i tre concerti della Pfm del tour “PFM canta De André – Anniversary”: inizialmente programmati per il mese di febbraio, trovano una nuova collocazione a maggio e precisamente il 22 maggio a Brescia, il 19 maggio a Milano e a Padova il 24 maggio.



Arrivano gli slittamenti per le date dei Subsonica del “Microchip Temporale Club Tour": i concerti di Padova, Nonantola, Trezzo Sull’Adda, Pordenone e Marghera sono rinviati al mese di aprile, come le date di marzo di Willie Peyote. «Non è in questo clima che vogliamo vedervi, non è questa la situazione giusta per affrontare dei concerti così importanti per noi» scrivono i Fast Animals and Slow Kids, che annullano le date di marzo per posticiparle a maggio.

Si aggiungono alla lista Gemitaiz & Madman, che rinviano il tour ad aprile nelle seguenti città: Roma, Milano, Napoli, Venaria Reale e Firenze. Il locale milanese Fabrique non aprirà le porte fino al 3 aprile con il conseguente annullamento di molti concerti: Cage The Elephant, OneRepublic, X Ambassadors, Louis Tomlinson, Kelis, Rex Orange County, Avril Lavigne, Aiello, Gabry Ponte, Anastasio. Rimandate anche le date di marzo e inizio aprile del tour di Gigi D'Alessio.

I concerti annullati e le nuove date

FEBBRAIO



• Pinguini Tattici Nucleari: il tour nei palazzetti con partenza prevista per il 29 febbraio a Milano è rinviato

• PFM: 24 febbraio, Brescia – rinviata al 22 maggio

27 febbraio, Padova – rinviata al 24 maggio

25 febbraio, Milano – rinviata al 19 maggio

• Sebadoh: 24 marzo, Bologna - annullata

25 marzo, Torino - annullata

26 marzo, Milano - annullata

• Negrita: 26 febbraio (Bologna) - rinviata

28 febbraio (Milano) - rinviata



• Generic Animal: 26 febbraio, Milano – rinviata al 20 marzo

• Thyco: 27 febbraio, Milano – annullata

28 febbraio, Bologna – annullata



• Algiers: 27 febbraio, Milano – annullata



• Ketama 126: 27 febbraio, Milano – rinviata al 5 aprile

29 febbraio, Bologna – rinviata



• Morgan: 27 febbraio, Piangipane (RA) - rinviata



• Giovanni Truppi: 28 febbraio, Piangipane (RA) - rinviata

• Brunori Sas: 29 febbraio, Vigevano – annullata

7 aprile, Casalecchio di Reno (BO) – rinviata

15 aprile, Torino – rinviata

17 aprile, Assago (MI) – rinviata

19 aprile, Jesolo (VE) - rinviata

• Antonello Venditti: 29 febbraio - rinviata

MARZO



• Modà: tutte le date di marzo rinviate a ottobre



• Giusy Ferreri: 2 marzo, Milano – rimandata la partenza del tour

• Princess Nokia: 3 marzo, Milano – rinviata



• Willie Peyote: 4 e 5 marzo, Milano – rinviate al 6,7 aprile

7, 8 marzo, Bologna – rinviate al 14, 15 aprile

12 marzo, Roma - rinviata al 5 maggio

13 marzo, Firenze - Rinviata al 4 maggio



• Cage the Elephant: 4 aprile, Milano - annullata



• Subsonica: 5 marzo, Padova – rinviata al 2 aprile

6 marzo, Nonantola (MO) – rinviata al 17 aprile

7 marzo, Trezzo sull’Adda (MI) – rinviata al 4 aprile

28 marzo, Pordenone – rinviata al 10 aprile

4 aprile, Marghera – rinviata al 18 aprile



• One Republic: 6 marzo, Milano – rinviata al 30 ottobre

29 ottobre, Padova



• X Ambassador: 7 marzo, Milano - annullata

• Eugenio in Via Di Gioia: 10 marzo, Torino - rinviata al 21 aprile

15 marzo, Bologna - rinviata al 22 aprile

16 marzo, Roma - rinviata al 23 aprile

12 marzo, Milano - Rinviata al 29 aprile



• Fast Animals and Slow Kids: 11 marzo, Milano – rinviata al 7 maggio

13 marzo, Roma - rinviata al 14 maggio

20 marzo, Bologna – rinviata al 15 maggio



• Gemitaiz & Madman: date di marzo rinviate

9 aprile, Roma

15 aprile, Milano

18 aprile, Napoli

28 e 29 marzo, Venaria Reale (TO) - rinviate al 24 aprile

31 marzo e 1 aprile, Firenze- rinviate al 29 aprile



• Gigi D’Alessio: rimandate le date di marzo e inizio aprile

25 marzo, Genova – rinviata al 4 maggio

7 aprile, Torino – rinviata al 5 maggio

21 marzo, Montecatini Terme – rinviata al 17 maggio

18 marzo, Bologna – rinviata al 25 maggio

1 aprile, Parma – rinviata al 27 maggio

3 aprile, Varese – rinviata al 28 maggio

29 marzo, Cremona – rinviata al 6 giugno

• Louis Tomlinson: 11 marzo, Milano - annullato



• Kelis: 12 marzo, Milano - annullato

• Avril Lavigne: 15 marzo, Milano - annullato

• Rex Orange County: 15 marzo, Milano - annullato



• Aiello: 21 marzo, Milano - annullato

• Gabry Ponte: 27 marzo, Milano - annullato

• Anastasio: 31 marzo, Milano - annullato