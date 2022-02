Tutti i concerti dei cantanti in gara a Sanremo 2022

Dai vincitori Blanco e Mahmood a Gianni Morandi, Achille Lauro e Sangiovanni: ecco tutte le date live dei protagonisti della kermesse Blanco Giulia Ciavarelli







Cala il sipario sulla 72esima edizione del Festival di Sanremo, una delle più apprezzate e viste di sempre: ora, la sfida tra le canzoni presentate sul palco dell'Ariston si misura tra stream, visualizzazioni e passaggi in radio. C'è chi non smette di canticchiare "Chi-chi-chi-chimica" o ballare la coreografia di "Ciao ciao", molti invece hanno sfruttato i giorni successivi alla fine della kermesse per conquistarsi un posto in prima fila ai concerti dei loro beniamini.

Non ci sono riusciti tutti i fan di Blanco che si sono ritrovati senza biglietti a pochissime ore dalla messa in vendita: il Blu Celeste Tour di "Blanchito" è sold out, dai concerti primaverili alle date estive in giro per l'Italia. Non è da meno il compagno di vittoria Mahmood che salirà sui palchi dei club nel mese di maggio: per lui ben tre live all'Alcatraz di Milano, prima di volare anche in Europa.

Molti artisti scelgono la dimensione intima e avvolgente del teatro, da Gianni Morandi, Donatella Rettore, Giovanni Truppi, Massimo Ranieri e Michele Bravi; altri decidono di incontrare i fan nei palasport, è il caso di Irama, Achille Lauro e Sangiovanni.

Di seguito, tutti i tour e le date ufficiali degli artisti in gara a Sanremo 2022.