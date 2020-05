Tutti i concerti estivi rimandati al 2021

19 Maggio 2020 | 12:58 di Redazione Sorrisi

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria gli annullamenti di concerti si sono susseguiti senza sosta. Che la stagione dei grandi live estivi fosse in pericolo si è capito abbastanza presto e ora arriva la conferma ufficiale con un comunicato di Assomusica: tutto è rimandato al 2021.

La decisione è condivisa da produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo che in coro danno appuntamento al 2021. Slittano tutti gli eventi all’Arena di Verona e i grandi festival: da Bologna Sonic Park a Collisioni, Firenze Rocks, I-Days, Lucca Summer Festival, Milano Summer Festival, Rock in Roma e Umbria Jazz. Ci sarà da aspettare anche per le date estive di Claudio Baglioni e Biagio Antonacci, Cesare Cremonini, Tiziano Ferro, J-Ax, Ligabue e Mahmood. Si fermano anche Francesca Michielin e i Modà, Gianna Nannini, Nek e i Negrita, Max Pezzali e i Subsonica, Zucchero, Ultimo, Benji e Fede, Emma Marrone, Alberto Urso e Vasco Rossi.

Tutti i concerti rimandati

Anderson .Paak (info su dalessandrogalli.com)

Afterhours (info su vertigo.co.it)

Aiello (info su vivoconcerti.com)

Phil Anselmo (info su vertigo.co.it)

Bad Religion (info su vertigo.co.it)

Devendra Banhart (info su vivoconcerti.com)

Biagio Antonacci (info su friendsandpartners.it)

Claudio Baglioni (info su friendsandpartners.it)

Beck (info su dalessandroegalli.com)

Benji e Fede (info su vivoconcerti.com)

Jehnny Beth (info su comcerto.it)

Mario Biondi (info su friendsandpartners.it)

Black Pumas (info su comcerto.it)

James Blunt (info su livenation.it)

Andrea Bocelli (info su friendsandpartners.it e andreabocelli.com)

Enrico Brignano (info su vivoconcerti.com)

Brunori Sas (info su vivoconcerti.com)

Camila Cabello (info su livenation.it)

Nick Cave (info su dalessandrogalli.com)

Eric Clapton (info su dalessandrogalli.com)

Coma_Cose (info su vertigo.co.it)

Cesare Cremonini (info su livenation.it)

Francesco De Gregori (info su friendsandpartners.it)

Lana Del Rey (info su livenation.it)

Deep Purple (info su vertigo.co.it)

Dido (info su livenation.it)

Celine Dion (info su dalessandroegalli.com)

Dope Lemon (info su comcerto.it)

Billie Eilish (info su livenation.it)

Emma (info su friendsandpartners.it)

Niccolò Fabi (info su magellanoconcerti.it)

Faith no more (info su livenation.it)

Fasma (info su vivoconcerti.com)

Tiziano Ferro (info su livenation.it)

Foals (info su livenation.it)

Fontaines D.C. (info su comcerto.it)

Gemitaiz & Madman (info su magellanoconcerti.it)

Conan Gray (info su vivoconcerti.it)

Green Day (info su livenation.it)

Guano Apes (info su vertigo.co.it)

Ben Harper (info su dalessandroegalli.com)

Helloween (info su vertigo.co.it)

Rocco Hunt (info su friendsandpartners.it)

Il Volo (info su friendandpartners.it)

Iron Maiden (info su vertigo.co.it)

J-Ax (info su vivoconcerti.it)

Katatonia (info su vertigo.co.it)

King Gizzard and the Lizard Wizard (info su comcerto.it)

King Krule (info su comcerto.it)

Kiss (info su livenation.it)

Michael Kiwanuka (info su livenation.it)

Lenny Kravitz (info su dalessandroegalli.com)

Mark Lanegan Band (info su livenation.it)

Ligabue (info su friendsandpartners.it)

LP (info su dalessandroegalli.com)

Machine Gun Kelly (info su livenation.it)

Mahmood (info su friendandpartners.it)

Maluma (info su dalessandroegalli.com)

Fiorella Mannoia (info su friendsandpartners.it)

Marlene Kuntz (info su vertigo.co.it)

Marracash (info su friendsandpartners.it)

Marco Masini (info su friendsandpartners.it)

Nick Mason (info su dalessandroegalli.com)

Francesca Michielin (info su vivoconcerti.com)

Modà (info su friendsandpartners.it)

Negrita (info su vertigo.co.it)

Nek (info su friendsandpartners.it)

Notre Dame de Paris (info su vivconcerti.com)

Pearl Jam (info su livenation.it)

Piero Pelù (info su friendsandpartners.it)

Willie Peyote (info su magellanoconcerti.it)

Max Pezzali (info su vivoconcerti.com)

Placebo (info su livenation.it)

Rammstein (info su vertigo.co.it)

Salmo (info su vivconcerti.com)

Joe Satriani (info su vivconcerti.com)

Dj Shadow (info su vivconcerti.com)

Simple Minds (info su livenation.it)

Yusuf Cat Stevens (info su dalessandroegalli.com)

Subsonica (info su vertigo.co.it)

Testament (info su vertigo.co.it)

The Chemical Brothers (info su vertigo.co.it)

The Killers (info su livenation.it)

The Lumineers (info su comcerto.it)

The Struts (info su livenation.it)

Tove Lo (info su vivoconcerti.com)

Louis Tomlinson (info su livenation.it)

Tones and I (info su comcerto.it)

Totem – Cirque Du Soleil (info su vivoconcerti.it)

Ultimo (info su vivoconcerti.it)

Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini “Una. Nessuna. Centomila.” (info su friendandpartners.it)

Alberto Urso (info su friendandpartners.it)

Vasco (info su livenation.it)

Venditti e De Gregori (info su friendandpartners.it)

Volbeat (info su livenation.it)

Tom Walker (info su comcerto.it)

Steven Wilson (info su vertigo.co.it)

Woodkid (info su comcerto.it)

Thom Yorke (info su livenation.it)

Zucchero (info su friendandpartners.it)





Arena di Verona

Bologna Sonic Park (info su vertigo.co.it)

Collisioni (info su collisioni.it)

Firenze Rocks (info su firenzerocks.it)

I-Days (info su idays.it)

Lucca Summer Festival (info su milanosummefestival.it)

Pistoia Blues (info su pistoiablues.com)

Rock in Roma (info su rockinroma.com)

Rock the Castle (info su vertigo.co.it)

Roma Summer Fest (info su auditorium.com)

So 90’s Festival (info su vivoconcerti.com)

Spilla (info su spillafestival.it)

Stupinigi Sonic Park (info su vertigo.co.it)

Umbria Jazz (info su umbriajazz.it)

Unaltrofestival (info su unaltrofestival.it)



I siti su cui informarsi

dalessandrogalli.com



vertigo.co.it



vivoconcerti.com



friendsandpartners.it



comcerto.it



livenation.it



magellanoconcerti.it