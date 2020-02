Umbria Jazz e RadioMediaset uniti nel segno della grande musica

21 Febbraio 2020 | 9:39 di Antonella Silvestri

RadioMediaset e gli organizzatori di “Umbria Jazz” hanno firmato un accordo triennale per promuovere lo storico evento musicale attraverso una comunicazione declinata sulle sue cinque emittenti (Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio) con il coinvolgimento dei rispettivi conduttori sui diversi palchi del festival.

Il programma è stato presentato il 20 febbraio a Milano alla presenza di Paolo Salvadori, amministratore delegato di Radio Mediaset, Carlo Pagnotta, direttore artistico di “Umbria Jazz”, Donatella Masei, presidente della Regione Umbria e Andrea Romizi, sindaco di Perugia. Dal 10 al 19 luglio all’Arena Santa Giuliana si vivranno grandi emozioni.

Sul palco grandi nomi: Lenny Kravitz (10 luglio), Veronica Swift & Emmet Cohen Trio Wynton Marsalis & Jalco (11 luglio), Christone “Kingfish” Ingram Trio e Anita Baker (12 luglio), Shabaka & The Ancestors e Jamie Cullum (13 luglio), Tom Jones (14 luglio), Mika (15 luglio), Redman-Mehldau - McBride-Blade “A MoodSwing Reunion” Branford Marsalis (16 luglio), Stefano Bollani SF Jazz Collective (17 luglio), Djavan e Gilberto Gil (18 luglio) e Cimafunk, Gonzalo Rubalcaba & Aimèe Nuviola, Orquesta Akokan (19 luglio).

Radio ufficiale sarà Monte Carlo con undici ore di trasmissione al giorno dedicate, ma saranno coinvolte tutte le stazioni Mediaset da Radio Subasio, per l'aspetto più territoriale, a Virgin. «La firma di questo felice accordo si inserisce in un processo di sviluppo delle nostre attività legate ai Festival e agli artisti che supportiamo, basti pensare a Mika, del quale seguiamo il tour con la nostra R101, e a Lenny Kravitz, che insieme a Virgin Radio, accompagniamo nelle sue date italiane» spiega Paolo Salvaderi. I biglietti per i concerti saranno disponibili online da lunedì 24 febbraio.