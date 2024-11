Un viaggio nel tempo con i successi di Nino D’Angelo

Il cantante napoletano torna dal vivo con il suo show “I miei meravigliosi anni ’80… e non solo!” Antonella Silvestri







Il successo travolgente del concerto del 29 giugno scorso allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli di fronte a più di 40 mila spettatori, lo ha convinto ad aggiungere nuove date al suo tour. E così Nino D’Angelo torna dal vivo con il suo show “I miei meravigliosi anni ’80… e non solo!”. A grande richiesta, il tour si allunga e fa tappa in Puglia, con due nuove date al PalaFlorio di Bari - 30 novembre e 1 dicembre - e al PalaSele di Eboli - 7 e 8 dicembre - (il 5 dicembre all’Unipol Forum di Assago). Si tratta di un viaggio nel tempo attraverso i più grandi successi del cantautore napoletano tra i più amati, da quelli che lo hanno consacrato icona della canzone neomelodica a quelli più recenti che lo confermano un artista sempre attuale.

Partito dalla semplicità delle canzoni da spiaggia e dei quartieri popolari, brani orecchiabili che animavano le estati napoletane, Nino D’Angelo ha saputo trasformare la sua passione in un successo che non conosce confini. Con la sua chioma bionda che lo ha reso celebre e una voce intrisa di emozioni, l’artista partenopeo ha conquistato il pubblico con brani che hanno raccontato storie di amore, lotte e speranza, parlando al cuore della gente comune.

Dopo il mega concerto di Napoli, ora celebra gli indimenticabili anni ’80 partendo da Bari, passando per Milano e facendo tappa a Eboli. A dimostrazione che l’intera Italia l’applaude. Come spiega questo legame speciale con il pubblico?

«Sono un artista che ha attraversato tante generazioni. Credo che in una qualsiasi casa di meridionali ci sia da qualche parte un disco o una vecchia cassetta dei miei successi. Sono diventato uno dei componenti della famiglia italiana (ride). Ai miei concerti partecipano le persone della mia età, i figli, i nipotini e, qualche volta, anche i pronipoti. Come mi spiego l’affetto della gente? Ho sempre cercato di evolvermi e ho preferito andare oltre al cliché del solo interprete di canzoni napoletane. Ho sentito sempre la necessità di cambiare rimanendo comunque fedele alla mia identità. Io, da adulto, voglio festeggiare attraverso questi eventi “Quel ragazzo della curva B” (film, per la regia di Romano Scandariato, di cui lo stesso Nino era protagonista, ndr) autore di tanti successi dell’epoca come A' Discoteca, Popcorn e Patatine, Maledetto Treno, Napoli, Pronto si tu, A mare…oo, Nu jeans e na maglietta. A quel ragazzo, il Nino di oggi è immensamente riconoscente».

Durante i suoi show saliranno sul palco ospiti a sorpresa?

«No. A Napoli si è presentato Marco Mengoni ma non come ospite, come mio fan e la cosa mi ha rallegrato che voi nemmeno avete idea. Non immaginavo. Marco è davvero un artista straordinario con una voce fuori dal comune».

Il rap napoletano è diventato un fenomeno di massa. Cosa ne pensa di questo genere musicale e del suo legame con la tradizione napoletana?

«Bisogna fare una distinzione netta tra il rap napoletano e la canzone napoletana. Il rap si basa su suoni semplici e parole mentre la canzone napoletana si fonda essenzialmente sulla melodia. Non sono un fan sfegatato di questo genere musicale però sono aperto a tutto e sto cercando di decodificarlo. I giovani rapper stanno avendo un successo straordinario, circostanza che mi fa pensare, che piace tanto al pubblico. Io però in macchina non ascolto questa musica. I grandi rapper napoletani di oggi come Luchè, Geolier, Rocco Hunt, Clementino sono “figli” di Nino D’Angelo con il caschetto biondo. La radice è da rintracciarsi in quel Nino lì che ebbe il coraggio di cambiare la canzone napoletana».

All'inizio della sua carriera, il napoletano era spesso visto come un limite. Oggi, proprio i rapper napoletani lo hanno sdoganato rendendolo un punto di forza…

«E anche io, per questo motivo, sono diventato più forte e, quindi, rivalutato maggiormente. Ne traggo solo beneficio da questo “andazzo”. Se l’apertura di oggi ci fosse stata ai miei tempi, probabilmente mi sarei esposto anche a meno critiche».

In effetti anche Pino Daniele, dopo il successo dei primi album, ha dovuto un po’ riadattare e “aggiustare” alcuni testi dal napoletano all’italiano inserendo anche parole inglesi…

«È vero, ce lo ricordiamo tutti, ma quello che ha pagato un prezzo molto alto per il fatto di cantare in dialetto, sono stato io perché c’era uno snobismo nei miei confronti che non aveva confini».

A proposito di Pino Daniele ma è vero che la sorella era una sua fan?

«C’era un bel rapporto tra noi e un giorno mi disse: "Tu devi venire a casa mia perché teng na sore (ho una sorella, ndr) scema" - lo diceva ovviamente in tono ironico - "perché è fissata con te. A casa mia, invece dei miei brani, ascolta le tue canzoni. Ma è possibile mai?" E rideva. Pino era simpaticissimo. Lui mi ha voluto nel 2008 al concerto di Piazza Plebiscito. Non lo dimenticherò mai. Fu una serata meravigliosa».

A proposito di fan, ma è vero che Miles Davis era innamorato dei suoi pezzi?

«Confermo tutto. Non è una fesseria. Lui lo dichiarò in una conferenza stampa. Quando mi portarono il giornale, rimasi sorpreso perché non sapevo nemmeno chi fosse Miles Davis (ride). Da quel momento in poi mi chiamarono critici e giornalisti di tutto il mondo che mi parlavano in inglese. Io non capivo niente e rispondevo loro in napoletano. La cosa curiosa è che non ho mai incontrato Miles Davis ma ho avuto la fortuna di suonare con uno dei suoi più cari amici: Billy Preston. Fu lui a raccontarmi che quando Miles organizzava le feste a casa sua, metteva le mie canzoni e le cantava».

Nino facciamo un passo indietro. A 13 anni lei vendeva gelati e cestini da viaggio alla stazione di Napoli perché suo padre lavorava lì. E dedicava canzoni ai passeggeri in partenza…

«Papà lavorava al buffet della stazione di Napoli. Poi si ammalò e i suoi colleghi, per aiutare la mia famiglia, chiesero al responsabile di assumermi come lavoratore stagionale. Quando cominciavo a cantare, si formava la folla intorno a me e io ne approfittavo per vendere più gelati (ride).

Chi ha scoperto il suo talento?

«All’associazione cattolica di San Benedetto c’era un frate che raccoglieva tutti i ragazzini del quartiere per toglierli dalla strada e si inventava di tutto per farci divertire: cori, giochi, commedie, musical improvvisati. E lì venni scelto per la mia voce. In quel periodo, lavoricchiavo in un negozio di scarpe. Durante il periodo dei cestini da viaggio venduti alla stazione centrale conobbi un amico che organizzava matrimoni. Dopo avermi sentito cantare, mi chiese se volevo esibirmi nelle feste private e così accettai. Un altro passaggio importante fu la presenza alla Galleria Umberto dove c’era una specie di mercato di cantanti. A casa, però, mio padre, che aveva i piedi per terra, mi continuava a ripetere: “Nino ma pecchè tu vo fa sto fatt (ma perché tu vuoi cantare, ndr)? Noi siamo poveri e io non ti pozz aiutà (posso aiutare, ndr). Facciamo così: non portare più niente a casa. Chell ca uaragn (ciò che guadagni), te lo tieni per te e fai quello che vuoi”».

Se lo ricorda il suo primo matrimonio da cantante?

«Indimenticabile “A Fenestella” di Marechiaro, sulla collina di Posillipo. Un giorno cantavo e il giorno successivo facevo “o’ posteggiatore” per guadagnare soldi. Ho vissuto poi il periodo delle feste di piazza ma il grande salto lo devo sinceramente alle radio libere degli anni Ottanta dove c’è stata la riscoperta della piccola canzone napoletana. Diventai uno degli artisti più ascoltati e più popolari. Da lì veramente è partito tutto. Oggi per molti il trampolino sono i social, le piattaforme. Per me è stata la radio».

E venne l’epoca del caschetto biondo. Prima di lei solo le Gemelle Kessler, Caterina Caselli e Raffaella Carrà. Ma a chi è venuta l’idea?

«Tutti mi dicevano che non ero bello e che non avevo nemmeno il fisico. Tra me e me pensavo: ma perché tutti giudicano il mio aspetto fisico e non la voce? Uno dei miei impresari, che era più ignorante di me, insisteva su questo aspetto. Un bel giorno, andai dal mio amico barbiere e gli chiesi di inventarsi per me un taglio particolare. Parlando parlando, decidemmo di provare questo caschetto biondo. Ua’ ci fu la svolta. Quello stile fece subito tendenza. Le ragazzine impazzirono. Ma anche tanti uomini iniziarono a emularmi».

Lei divenne così famoso che dalle sue canzoni nascevano i musicarelli “made in Napoli”.

«Più che musicarelli, io riproponevo la nuova sceneggiata napoletana. Un giorno, Mario Merola, intervistato da Pippo Baudo a "Domenica In", disse che il suo vero erede era un ragazzo maggiolino di nome Nino D’Angelo. Fu un attestato di stima».

E a pensare, Nino, che nel 1983 uscì in abbinamento disco e film "Nu jeans e na maglietta" che ebbe un successo così travolgente tanto da competere al botteghino con un colossal internazionale come "Flashdance"?

«Fu un risultato pazzesco. È vero che il film di Adrian Lyne era costato miliardi di lire. Il nostro, realizzato in modo artigianale a Capri, costò meno di trecento milioni».

Lei, comunque, all’epoca, veniva considerato l’erede della canzone napoletana, quella delle sceneggiate di Mario Merola, Mario Trevi, Pino Mauro. Anni d’oro per la sua carriera.

«La verità è che io facevo l’attore delle sceneggiate solo per campare, ma in cuor mio volevo solo cantare per i giovani come me. Era un po’ come se a un tennista volessi farlo giocare a pallone. Insomma, io volevo diventare un cantante pop. Merola e gli altri mi sembravano vecchi, superati».

Quando la sua carriera aveva preso la piega del successo, giornalisti e intellettuali non sono stati sempre clementi, etichettandola come "il re dei tamarri". Come ha vissuto quelle critiche impietose sia come artista che come persona?

«Più che il re dei tamarri, i critici non mi consideravano proprio. Tutti si chiedevano cosa volesse fare nel mondo della musica, questo ragazzo con il caschetto giallo, privo di cultura, incapace di parlare in italiano. Gli intellettuali spesso non sanno e non vanno fino in fondo. Se solo qualcuno avesse alzato quel ciuffo biondo e avesse visto la mia faccia… Nonostante quei giudizi impietosi, io me ne sono sempre strafregato. Loro criticavano e io continuavo a fare soldi».

C'è anche chi ha avanzato il sospetto che il suo successo fosse in qualche modo connesso agli ambienti della camorra. Le sue canzoni e i suoi film, così come quelli di Mario Merola, descrivevano il netto contrasto tra la povertà e l’opulenza dei nuovi ricchi. Amore, ma anche violenza, sgommate, sguardi minacciosi…

«La verità è che hanno sparato due volte contro casa mia, con un proiettile arrivato nella stanza dove dormiva mio figlio Vincenzo. Era stata la camorra perché volevano soldi da me. Motivo per il quale io e mia moglie (Annamaria Gallo, ndr) decidemmo di lasciare Napoli e trasferirci a Roma. I miei film parlavano d’amore, del ragazzo povero che si innamorava della “uaiona” (giovane donna, ndr) ricca. Storie molto sdolcinate. In famiglia mia non abbiamo conosciuto mai la galera. Siamo persone oneste. Grandi lavoratori».

Tutti gli artisti si evolvono nel tempo sperimentando nuovi stili e linguaggi e sentendo il bisogno di variare il loro repertorio. A lei in che anno è avvenuto il cambio di rotta?

«Dopo avere accumulato una bella fortuna, dopo avere comprato la casa a mammà perché era il suo sogno e, soprattutto, dopo avere aiutato le mie sorella a sposarsi, allora mi sono dedicato ad altre cose. La svolta vera è arrivata quando gli intellettuali si sono passati la mano sulla coscienza e mi hanno “riabilitato”. Tanti critici sono diventati poi miei sostenitori. La regista Roberta Torre realizzò un un documentario sulla vita mia e della mia famiglia intitolato “La vita a volo D'Angelo” e venni invitato a Venezia dove ebbi un successo clamoroso. Dopo questo riconoscimento, lei stessa mi chiese di scrivesse le musiche per il film “Tano da morire” del 1997 per il quale ho vinto Il Globo d’oro».

Questi sospetti hanno toccato anche altri cantanti napoletani. Ma perché, secondo lei, gli artisti partenopei sono oggetto di queste insinuazioni?

«Perché purtroppo la camorra esiste e cerca sempre di infiltrarsi dappertutto».

Lei è nato in una famiglia povera ma, come nelle più belle favole, è diventato ricchissimo…

«Avrò avuto 6 o 7 anni quando un giorno mio padre, davanti a una bicicletta nuovissima, mi disse: “Tu questa qua, non te la potrai mai comprare. La puoi solo vedere. Noi siamo poveri”. Devo confessare una cosa (si commuove, ndr): ogni tanto mi capita di chiudere l’uocch (gli occhi, ndr) e di rimanere incredulo rispetto a quello che ho e che sono diventato. Non mi sembra vero. Sono cinquant’anni che vivo una favola continua. Sfido io se i cantanti di oggi rimarranno per così tanto tempo. Da ragazzo non mi sono mai arreso alla speranza. Comunque la mia riconoscenza è immensa nei confronti sa di chi?»

Di chi?

«Del popolo napoletano. Io sono una carezza di quella gente. È successo tanti anni fa che i napoletani, a un certo punto, si sono messi tutti quanti insieme e mi hanno fatto diventare milionario. Mi sono anche sposato una ragazza del popolo…».

E già Nino, parliamo della sua famiglia. Il matrimonio con sua moglie Annamaria Gallo dura dal 1979. Ma come vi siete conosciuti?

«Sfatiamo questo mito. Annamaria non è attrice e non l’ho conosciuta sul set. I primi film che ho fatto avevano protagoniste femminili che si chiamavano Annamaria. Il regista sceglieva questo nome per convincere mia moglie che io la pensavo sempre anche sul set. Io e lei siamo cresciuti insieme. È nata povera come me. Era una ragazza speciale e oggi è una grande donna che io amo alla follia. Lei è un po’ più colta ed evoluta di me, lo ammetto. Abbiamo due figli meravigliosi, Antonio di 45 anni e Vincenzo, 41 e i miei splendidi nipoti».

Già, i nipoti. Sui social abbiamo scoperto che lei è un nonno premuroso…

«I miei sei nipoti e li cito tutti - Maya che è la maggiore, Edoardo, Leonardo, Luca, Gaetano e Arcangelo - sono i miei diamanti, i giocattoli che non ho avuto da bambino. Se posso, faccio passare loro tutti gli sfizi. Sono tutti quanti una fabbrica di bellezza. Io esc (divento, ndr) pazzo per loro. I miei “piccirilli” sono fan di Lazza però sono incuriositi dalla mia musica».

Quando deve chiedere scusa a sua moglie per qualcosa, cosa fa? La immaginiamo mettere in opera qualche sceneggiata, chiudere gli occhi, allargare le narici a prova di tampone covid e cominciare a cantare come se pregasse…

«Il neomelodico vero, quando canta, chiude le mani, sembra che si inginocchi per rivolgersi e pregare la madonna. Noi cantanti napoletani siamo romantici, facciamo l’amore con la canzone. Siamo unici. Abbiamo una mimica che ci invidiano in tutto il mondo sia quando parliamo che quando cantiamo. Tutti i brani d’amore che ho scritto sono dedicati a mia moglie. Annamaria è la mia musa ispiratrice. “A vita mia” e fino a quando avrò respiro, io sarò al suo fianco».

Parliamo della sua passione per il calcio. Sognava di diventare un giocatore famoso ma è diventato un cantante che ha reso immortale la sua squadra del cuore con l’inno ufficiale “Napoli Napoli”. Come lei solo Antonello Venditti con “Roma Roma Roma”…

«La canzone l’ho scritta l’anno prima che il Napoli vincesse lo scudetto. Ho portato fortuna. Ma io amo Napoli, amo la sua gente. I song uno e lloro (sono uno di loro, ndr). Ricordo che il brano venne di nuovo ripubblicato in quella occasione. Fu un successone. È un motivo che conoscono tutti, vecchi, giovani».

Ha mai pensato di tradurre in italiano una sua vecchia canzone?

«Per carità. E questa è na jastema (bestemmia) (ride). Non canterei mai in italiano nemmeno con una pistola puntata».

Nino c’è un periodo della sua vita che ricorda con tristezza?

«Quando è morta mia mamma Emilia all’età di 58 anni. È stato il più grande dolore che abbia mai provato. Per due anni sono stato in depressione e non ho lavorato. Alla fine, con l’aiuto dei miei familiari e dei miei amici, sono riuscito a riemergere…

Progetti?

«Una volta terminato in Italia il mio tour, andrò all’estero, negli States e in Canada. E poi mio figlio sta lavorando a un documentario su di me. Pure io sto scrivendo un film divertente. Incrociamo le dita».