“Una nessuna centomila – in Arena”: torna il concerto contro la violenza sulle donne

Fiorella Mannoia, Tananai, Alessandra Amoroso e tanti altri artisti si riuniranno per l'evento che supporta le donne vittime di violenza Giulia Ciavarelli







È passato un anno da quando è andato in scena a Campovolo il più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne. Quest'anno l'impegno si ripeterà trasformandosi in "Una Nessuna Centomila - in Arena": martedì 26 settembre andrà in scena la grande serata di musica e condivisione per continuare ad aiutare concretamente i centri e le organizzazioni che supportano le vittime di violenza.

I proventi del concerto verranno erogati a strutture individuate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, grazie al lavoro di selezione effettuato dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, nata dall’evento live del 2022, da cui prende il nome, per il contrasto alla violenza sulle donne, grazie alla volontà delle quattro fondatrici: Fiorella Mannoia (Presidente Onoraria), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti).

Gli artisti sul palco

Nella splendida cornice dell'Arena di Verona, si riuniranno tanti grandi nomi della musica italiana: Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Brunori Sas, Elodie, Emma, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Tananai.

Come comprare i biglietti

I biglietti per il concerto, organizzato e prodotto da Friends & Partners, saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di martedì 4 luglio, sul sito ufficiale di Ticketone e nei punti vendita e prevendite abituali.