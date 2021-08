“Una Nessuna Centomila”: sette star per una buona causa

Parte del ricavato del concerto verrà devoluto in favore delle donne afghane Monica Agostini







È ufficiale la data di “Una. Nessuna. Centomila. Il concerto”, che doveva svolgersi quest’estate ma era stato rimandato causa Covid. Il giorno è l’11 giugno 2022, quando al Campovolo Rcf Arena di Reggio Emilia si esibiranno, alternandosi, le sette star della musica Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Emma, Giorgia ed Elisa. Ognuna sarà accompagnata dalla propria band e inviterà a cantare un collega maschio per sostenere la parità di genere.

Non solo: 200 mila euro ricavati dai biglietti della serata verranno devoluti al progetto “Emergenza Afghanistan” di Fondazione Pangea onlus (pangeaonlus.org), il cui obiettivo è aiutare donne e bambine, e mettere in salvo lo staff afghano che in questi anni ha lavorato con coraggio e ora, con l’occupazione talebana, rischia la vita.