“Up Next Italia”: il live di Alfa, Matteo Crea, Ditonellapiaga e Kaze

Sono loro i quattro artisti che si esibiranno il 14 luglio nelll’anfiteatro di Piazza Liberty a Milano per l'evento di Apple Music Ditonellapiaga Credit: © Andrea Ariano Redazione Sorrisi







Quattro artisti contemporanei e un evento targato Apple: è la formula di "Una serata con i talenti di Up Next Italia", prevista per giovedì 14 luglio a Milano. Alfa, Matteo Crea, Ditonellapiaga e Kaze animeranno l’anfiteatro di Apple Piazza Liberty con i loro live set. Sono infatti loro quattro degli artisti emergenti già selezionati nel corso dell’anno all’interno di Up Next Italia.

Come funziona l’evento

Il live, completamente gratuito, rientra nella programmazione di Today at Apple, in collaborazione con Apple Music e all’interno del programma Milano è Viva del Comune di Milano. I posti in anfiteatro saranno accessibili previa registrazione al sito: apple.co/upnextitalia

Il programma "Up Next Italia"

Proprio con la serata del 14 luglio, il programma, lanciato nel Luglio 2021 con Anna, festeggia un anno di attività, coinvolgendo 4 dei 9 artisti emergenti messi in luce durante questo primo anno. Up Next Italia è il programma che da un anno mette in evidenza i migliori artisti emergenti del panorama musicale italiano. Per ogni nuovo lancio, i tastemaker e la redazione di Apple Music Italia scelgono l’artista che desiderano promuovere sfruttando la potenza della piattaforma per far conoscere la sua musica a un pubblico sempre più ampio.