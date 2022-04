Vasco Rossi in tour: la band ha una nuova sezione fiati

Tromba, trombone e sax per dare ancora più colore allo spettacolo del "Vasco Live 2022" in partenza dal 20 maggio Vasco Rossi Redazione Sorrisi







Manca poco ormai al tour di Vasco Rossi: partirà il 20 maggio da Trento “Vasco Live 2022”, con un evento speciale alla Trentino Music Arena. Quest'anno si allarga però la band, come annunciato da lui stesso dal proprio profilo Instagram: «Band allargata a 11 musicisti con una nuova sezione di fiati».

La grande novità è una sezione fiati di tre elementi: tromba, trombone e sax. Per un totale di undici musicisti che andranno a movimentare ulteriormente la scaletta di due ore e mezza, tra nuovi brani dell'ultimo album “Siamo qui” e chicche da molto lontano, anche mai eseguite dal vivo. Sono convocati in giro per l'Italia per questo nuovo tour: Stef Burns (chitarra), Vince Pastano (chitarra, cori, direttore musicale), Andrea Torresani (basso), Claudio Golinelli (basso guest star), Alberto Rocchetti (tastiere, piano, cori), Frank Nemola (cori, tastiere, programmaziome), Beatrice Antolini (cori, percussioni, piano), Matt Laug (batteria), Andrea Ferrario (sax), Tiziano Bianchi, (tromba), Roberto Solimando (trombone).

Il 19 l'appuntamento è con la “Notte del soundcheck,” la prova generale della scaletta del concerto, regalo riservato agli iscritti al Blascofanclub,a ingresso gratuito e selezionato.