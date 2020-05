Vasco Rossi: le nuove date del Vasco Non Stop Live Festival nel 2021

Vasco Rossi: le nuove date del Vasco Non Stop Live Festival nel 2021

28 Maggio 2020 | 11:36 di Redazione Sorrisi

Come tanti, anche Vasco Rossi si è trovato costretto ad annullare i suoi concerti previsti per l’estate 2021 a causa dell’emergenza sanitaria. Il suo obiettivo è quello di rimanere «Vivo, sano e lucido fino a giugno 2021», sono infatti ufficiali le date del Vasco Non Stop Festival 2021.

Le nuove date

13 giugno 2021 agli I-DAYS di Milano

18 giugno 2021 a Firenze Rocks (Visarno Arena)

22 giugno 2021 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

26 e 27 giugno 2021 al Circo Massimo Rock in Roma

Biglietti già acquistati e voucher

I biglietti già acquistati, rimarranno validi per i rispettivi concerti nel 2021. Chi sarà obbligato a rinunciare, potrà rivendere legalmente il proprio biglietto sulla piattaforma dove è avvenuto l’acquisto oppure richiedere il rimborso tramite un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita. Il voucher potrà essere richiesto entro il 26 Giugno 2020.



Per maggiori informazioni:



• Ticketmaster Italia

• Ticketone

• Vivaticket