Vasco Rossi Live 2022 a Trento: biglietti dal 10 settembre

Si aprono venerdì 10 settembre alle ore 12, le prevendite dei biglietti per il concerto che Vasco Rossi terrà a Trento il 20 maggio 2022. Un evento speciale in un gigantesco spazio dedicato alla musica, un nuovo parco nominato “Trentino Musica Arena” in grado di ospitare anche grandi eventi con oltre 100mila spettatori.

I tagliandi per Vasco Live 2022 saranno in vendita sul sito vascolive.vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati: 10mila biglietti per l'area più vicina al palco a 75 euro, 15mila per il "pit 2" a 60 euro e 35mila del "pit 3" a 45 euro, (oltre a costi di prevendita). I biglietti verranno spediti direttamente a casa e circa metà tagliandi dei 120mila previsti per lo show alla Trentino Music Arena, saranno riservati ai residenti in Trentino, Alto Adige/Suedtirol e Tirolo.

Il concerto di Trento si aggiunge alle date del tour – a Milano, Imola, Firenze e Roma - riprogrammate nel 2022 e già da tempo sold out, dando la possibilità a chi è rimasto senza biglietto di unirsi alla festa. Per il 12 novembre è invece atteso il nuovo album di Vasco Rossi che è stato anticipato a gennaio dal singolo Una Canzone d’Amore Buttata Via.