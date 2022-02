Venditti e De Gregori, insieme per un tour: «È stato bello ritrovarci»

A cinquant'anni dal loro primo album, i due cantautori saranno prima allo Stadio Olimpico e poi nei festival estivi Giulia Ciavarelli







«Prima o poi lo facciamo» si sono ripetuti tante volte Antonello Venditti e Francesco De Gregori, tornare insieme su un palco era un desiderio comune, ma spesso rimandato. Eppure eccoli qui, seduti fianco a fianco alla presentazione stampa per raccontarci i loro progetti insieme, a distanza di ben cinquant'anni dal loro primo e unico album insieme intitolato "Theorius Campus" (1972).

«Abbiamo buttato giù le prime idee durante un lungo pranzo: all'inizio ci giravamo intorno e poi ci siamo detti "lo vogliamo fare veramente?". Il pensiero è quello di far felici le persone che vogliono vedere due storie musicali sullo stesso palco, un crossover strano» esordisce De Gregori.

«Ognuno di noi ha fatto la sua strada ed è bellissimo ritrovarsi. Ora ci guardiamo e sappiamo già cosa accadrà: per anni ci hanno visto come antagonisti, ma siamo come fratelli allattati dalla stessa "lupa"» continua Venditti «Per suonare insieme si deve essere per forza amici? Non guasta, ma non devono mai mancare stima e rispetto».

I repertori dei due cantautori si uniranno per dar vita a un nuovo viaggio musicale: «Stiamo riscoprendo le canzoni l'uno dell'altro. Non ci saranno brani che passeranno in secondo piano, sul palco siamo Francesco e Antonello» dichiarano. E a chi chiede di eventuali inediti, «Perché, è obbligatorio?» risponde De Gregori. I due, infatti, hanno già condiviso con il loro pubblico due pietre miliari del loro percorso artistico: "Ricordati di me" e "Generale" sono già disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download ma, da venerdì 4 marzo, saranno contenuti in un esclusivo 45 giri da collezione.

Non li ascolteremo solo nelle nostre playlist, la coppia De Gregori e Venditti farà anche un lungo tour insieme: anteprima il 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, nel cuore della loro città dove tutto ebbe inizio, e poi concerti in giro per i festival estivi. Prima all'aperto, poi al chiuso: i due anticipano che saranno anche nei teatri «per portare anche una tipologia diversa di live».

De Gregori e Venditti, di nuovo insieme

Le sorprese non finisco qui, Ferdinando Salzano di Friends & Partners aggiunge: «Stiamo registrando tutto in stile documentaristico, riprenderemo anche i concerti. Ci sarà molto materiale video».

L'ultimo pensiero è per il collega e amico Lucio Dalla, il 1 marzo ricorrono dieci anni dalla sua scomparsa: «Lucio era una persona molto seria, anche se capitavano i momenti goliardici» spiega De Gregori, che insieme al cantautore bolognese ha inciso due album nel 1979 e nel 2010. «Lucio mi ha salvato trovandomi una casa a Roma dopo la separazione. Era uno che ascoltavi sempre perché aveva raramente torto. Io qualche aneddoto più divertente rispetto a Francesco ce l’ho, forse perché io sono più divertente» conclude Venditti sorridendo.

I biglietti per le nuove date del tour estivo saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di martedì 1 marzo. I biglietti acquistati in precedenza per il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, inizialmente previsto il 5 settembre 2020 e poi il 17 luglio 2021, restano validi per la data di sabato 18 giugno.

Le date del tour

18 giugno - Roma, Stadio Olimpico

7 luglio - Ferrara - Piazza Trento Trieste (Summer Festival)

10 luglio - Lucca - Piazza Napoleone (Summer Festival)

12 luglio - Palmanova (UD) - Piazza Grande (Estate di Stelle)

14 luglio - Marostica (VI) - Piazza Castello (Summer Festival)

16 luglio - Cattolica - Arena della Regina

18 luglio - Treviso - Arena della Marca

19 agosto - Fasano (BR) - Piazza Ciaia

21 agosto - Lecce - Pala Live (Oversound Festival)

23 agosto - Roccella Jonica (RC) - Teatro al Castello (Summer Festival)

27 agosto - Taormina (ME) - Teatro Antico

28 agosto - Taormina (ME) - Teatro Antico