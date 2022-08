“Vinci subito con Sorrisi”: ecco a voi i Gemelli DiVersi

Questa settimana avete la possibilità di assistere al concerto del 18 settembre a Roccella Jonica (RC) Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia.

Questa settimana avete la possibilità di assistere al concerto dei Gemelli DiVersi che il 18 settembre si esibiranno nella piazza di Roccella Jonica (Reggio Calabria), dove concluderanno il loro tour estivo (riprenderà in autunno portandoli anche all’estero). L’evento è gratuito, ma chi vincerà avrà non solo un posto in prima fila, ma anche la possibilità di incontrare di persona Strano e Thema, cantanti di quella che è considerata una delle band più popolari e longeve del pop rap italiano, nata a Milano nel 1998, e capace di imporsi nel panorama musicale con brani come “Mary”, “Tu corri”, “A Chiara piace vivere” e “Fotoricordo”. Senza dimenticare il primo singolo che li ha lanciati: “Un attimo ancora”, remake in chiave hip-hop del grande successo dei Pooh “Dammi solo un minuto”.

Partecipare è molto semplice: registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti è sufficiente fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la sorte. Se siete tra i fortunati, mandate una mail con oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e allegando una copia del documento di identità vostro e di chi vi accompagnerà (ogni vincita vale per due persone). Informazioni sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.