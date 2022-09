“Vinci subito con Sorrisi”: Gaia in tour con “Alma”

Prosegue il concorso che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia.

Questa settimana avete la possibilità di vincere i biglietti per assistere ai concerti di Gaia, che con il suo “Alma Tour” sarà il 12 ottobre all’Hiroshima Mon Amour di Torino; il 15 ottobre all’Atlantico Live di Roma; il 18 ottobre al Viper Theatre di Firenze; il 22 ottobre al Fabrique di Milano. Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo il repertorio della cantante di origini brasiliane, che nell’ottobre del 2021 ha pubblicato il suo secondo album in studio, “Alma”, in cui hanno collaborato, tra gli altri, Francesca Michielin e Sean Paul. La vincitrice di “Amici” nel 2020, arrivata seconda a “X Factor” nel 2016, è ormai una cantautrice amatissima.

Partecipare è molto semplice: registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti è sufficiente fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la sorte. Se siete fra i fortunati, mandate una mail con oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e allegando una copia del documento di identità vostro e di chi vi accompagnerà (ogni vincita vale per due persone). Informazioni sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.