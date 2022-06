“Vinci subito con Sorrisi”: i biglietti per i Guns N’ Roses e per “La Traviata”

Giocate sul nostro sito: in palio ci sono i biglietti per assistere a due grandi eventi Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia. Questa settimana potete vincere i biglietti per assistere a due super eventi.

Si parte con l’attesissimo concerto dei Guns N’ Roses che si esibiranno il 10 luglio allo stadio di San Siro a Milano. Per il gruppo statunitense capitanato dal frontman Axl Rose, che con il suo hard rock ha fatto impazzire i ragazzi tra gli Anni 80 e 90, si tratta dell’unica tappa italiana del “We’re F’N Back! Tour”, il secondo tour dopo la reunion della band di Los Angeles, avvenuta nel 2016.

L’altro grande evento è invece riservato a chi ama l’opera lirica. Si possono infatti vincere i biglietti per assistere a “La Traviata” di Giuseppe Verdi, che andrà in scena nello splendido scenario dell’Arena di Verona il 15 luglio, il 22 luglio e il primo settembre. Si tratta dell’opera lirica più rappresentata al mondo e quella che vedremo all’Arena è l’ultima, sontuosa produzione ottocentesca ideata dal compianto regista Franco Zeffirelli, con i raffinati costumi di Maurizio Millenotti.

Partecipare è molto semplice: registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti sarà sufficiente fare il login) sul nostro sito sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la fortuna. Se siete uno dei vincitori, mandate una mail con specificato nell’oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e una copia del documento d’identità vostro e di chi vi accompagnerà (la vincita è per due persone). Trovate tutte le informazioni sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.