“Vinci subito con Sorrisi”: i biglietti per il concerto dei 5 Seconds of Summer

Questa settimana potete vincere i biglietti per assistere ai concerti che si terranno il 7 maggio a Padova e l’8 maggio a Milano Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia.

Questa settimana potete vincere i biglietti per assistere ai concerti dal vivo dei 5 Seconds of Summer che si terranno il 7 maggio alla Kioene Arena di Padova e l’8 maggio al Carroponte di Sesto San Giovanni, Milano.

Sul palco i quattro ragazzi di Sydney presenteranno i loro più grandi successi ma anche nuova musica. I primi di marzo è infatti uscito il singolo “Complete mess”, che anticipa l’uscita del quinto disco, ancora senza titolo, ma che a detta della band pop-punk australiana «sarà senz’altro il migliore tra gli album che abbiamo fatto finora».

Per partecipare, registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti sarà sufficiente fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la fortuna.

SCOPRITE SUBITO SE AVETE VINTO. Se siete uno dei vincitori, mandate una mail con specificato nell’oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e una copia del vostro documento di identità e di chi vi accompagnerà allo spettacolo (la vincita è per due persone). Trovate tutte le informazioni sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.