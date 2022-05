“Vinci subito con Sorrisi”: i biglietti per quattro eventi!

Prosegue il concorso che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari Dan Reynolds, il frontman degli Imagine Dragons Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia.

Se amate l’opera lirica, questa settimana potreste vincere i biglietti per assistere all’Aida di Giuseppe Verdi, che andrà in scena all’Arena di Verona l’8 luglio, il 28 luglio e il 5 agosto. L’Antico Egitto, immaginato dal grande regista Franco Zeffirelli (e arricchito dai costumi di Anna Anni), vi guiderà alla scoperta del titolo più rappresentato di sempre nell’anfiteatro veronese.

Se invece preferite la grande musica rock internazionale, in palio ci sono i biglietti per alcuni dei concerti più attesi che si terranno all’Ippodromo Snai “La Maura” - Trenno di Milano in occasione dell’attesissimo FestivalI-DAYS. Gli appuntamenti sono: il 9 giugno con i Greta Van Fleet, l’11 giugno con gli Imagine Dragons e il 15 giugno con i Green Day.

Per partecipare, registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti sarà sufficiente fare il login) sul nostro sito sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la fortuna.

Se siete uno dei vincitori, mandate una mail con specificato nell’oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it indicando il nome dell’evento e una copia del documento d’identità vostro e di chi vi accompagnerà (la vincita è per due persone). Per informazioni andate sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.

Continua il grande concorso Sorrisi 70: l’ottavo bollino è sul numero in edicola dal 24 maggio!

Nello scorso numero di Sorrisi (il numero 21 del 17 maggio) abbiamo ripubblicato per sbaglio il settimo bollino al posto dell’ottavo. Ci scusiamo per l’errore. Sul numero 22, in edicola dal 24 maggio, trovate quello giusto! Ritagliatelo e attaccatelo sulla vostra card. Se la completate con almeno dieci bollini, potrete partecipare al concorso, essere estratti e vincere bellissimi premi. Per informazioni e leggere il regolamento completo andate su: sorrisi70.sorrisi.com.