“Vinci subito con Sorrisi”: i biglietti per “Vasco Live 2022”!

Prosegue il concorso che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia. Questa settimana potete vincere i biglietti per assistere al “Vasco Live 2022”.

Le date a disposizione sono le seguenti: 20 maggio a Trento (nel parco Trentino Music Arena); 24 maggio a Milano (Ippodromo Milano Trenno); 28 maggio a Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari); 3 giugno a Firenze (Ippodromo del Visarno); 7 giugno a Napoli (Stadio Maradona); 11 giugno a Roma (Circo Massimo).

Le tappe del tour sono quasi tutte “sold out” e quindi questa è davvero una grandissima occasione per poter ascoltare Vasco Rossi dal vivo, dopo la lunga pausa causata dalla pandemia. Per partecipare, registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti sarà sufficiente fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la fortuna.

Se siete uno dei vincitori, mandate una mail con specificato nell’oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e una copia del vostro documento di identità e di chi vi accompagnerà al concerto (la vincita è per due persone). Per trovare tutte le informazioni andate sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.

Continua la caccia al bollino per il concorso Sorrisi 70

Per i 70 anni di Tv Sorrisi e Canzoni abbiamo lanciato anche un grande concorso che mette in palio un’automobile, due crociere e una parure di gioielli. Per partecipare, cercate il quinto bollino sul numero 16 in edicola dal 12 aprile (lo trovate a pagina 6), ritagliatelo e incollatelo sulla vostra card per continuare a partecipare a Sorrisi 70!

Concorso a premi valido dal 01.02.2022 al 27.10.2022. Estrazione finale entro il 18.11.2022. Montepremi complessivo Euro 31.850,00, Iva esclusa. Regolamento completo su sorrisi70.sorrisi.com.