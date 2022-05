“Vinci subito con Sorrisi” i concerti di Dua Lipa e Michele Bravi

E inoltre anche i biglietti per la "Carmen" con Rossella Brescia Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia. Questa settimana potete vincere i biglietti per assistere a tre eventi davvero esclusivi.

A cominciare dai concerti della cantautrice britannica Dua Lipa che con il suo “Future Nostalgia Tour” arriverà il 26 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 28 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

C’è poi la possibilità di assistere a uno dei concerti del “Live a teatro” di Michele Bravi, che sarà il 15 maggio al Teatro Colosseo di Torino; il 23 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano; il 26 maggio al Teatro Celebrazioni di Bologna; il 29 maggio all’Auditorium della Conciliazione di Roma.

Infine, un appuntamento per gli amanti del balletto. Il 25 maggio al Teatro Manzoni di Milano andrà in scena la “Carmen” interpretata da Rossella Brescia, con Amilcar Moret Gonzalez, l’attore Massimo Zannola e i solisti della Roma City Ballet Company.

Per partecipare, registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti sarà sufficiente fare il login) sul sito sorrisi70.sorrisi.com, tentate la fortuna e divertitevi con noi. Se siete uno dei fortunati, mandate una mail con specificato nell’oggetto: “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e la copia del documento d’identità vostro e di chi vi accompagnerà (la vincita è per due persone). Per tutte le informazioni cliccate su: sorrisi70.sorrisi.com.