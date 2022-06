“Vinci subito con Sorrisi” i concerti di Max Pezzali e dei Pearl Jam

Giocate sul nostro sito: in palio ci sono i biglietti per assistere a due grandi concerti Max Pezzali. Il suo esordio musicale risale al 1989 nel duo “I Pop” con Mauro Repetto Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia. Questa settimana potete vincere i biglietti per assistere a due super eventi.

Si parte con i concerti di Max Pezzali, che si esibirà il10 luglio allo Stadio Comunale di Bibione (Venezia) e il 15 luglio allo stadio di San Siro a Milano. Con l’evento “San Siro canta Max” l’ex frontman degli 883 festeggerà i suoi primi 30 anni di carriera.

L’altro grande evento, che si terrà all’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bologna) il 25 giugno, è l’attesissimo concerto dei Pearl Jam. Per la band di Seattle si tratta del primo tour da quattro anni a questa parte.

Partecipare è molto semplice: registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti sarà sufficiente fare il login) sul nostro sito sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la fortuna. Se siete uno dei vincitori, mandate una mail con specificato nell’oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e una copia del documento d’identità vostro e di chi vi accompagnerà (la vincita è per due persone). Per tutte le informazioni: sorrisi70.sorrisi.com.