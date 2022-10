“Vinci subito con Sorrisi”: i concerti di Salmo

Prosegue il concorso che ogni settimana mette in palio biglietti per concerti, mostre e spettacoli in giro per l’Italia Salmo Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per concerti, mostre e spettacoli in giro per l’Italia.

Questa settimana potete vincere i biglietti per i concerti di Salmo che con il suo “Flop Tour 2022” sarà il 17 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze; il 25 novembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO); il 29 novembre al Palazzo dello sport di Roma; il 12 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (MI) e il 18 dicembre al Pala Alpitour di Torino. Uno show curatissimo che celebra l’omonimo album.

Partecipare è semplice: registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti basta fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la sorte. Se siete tra i fortunati, mandate una mail con oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e allegando una copia del documento di identità vostro e di chi vi accompagnerà (ogni vincita vale per due persone). Tutte le informazioni sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.