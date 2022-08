“Vinci subito con Sorrisi”: il concerto di Patty Pravo e “Enter Hamlet”

Prosegue il concorso che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia.

Questa settimana in palio ci sono i biglietti per assistere al concerto di Patty Pravo che con il suo “Minaccia bionda Tour 2022” il 4 settembre sarà al Teatro comunale di Todi (Perugia). Uno spettacolo esclusivo in cui l’artista, in piena libertà e nello stile che la contraddistingue, si racconterà fra musica e parole.

Il 22 agosto potrete invece assistere alla prima nazionale di “Enter Hamlet”, prodotto da Persona Theatre Company, con la regia di Avra Sidiropoulou, che andrà in scena al Teatro Camploy di Verona in occasione dello “Shakespeare Fringe Festival”. Uno spettacolo multimediale per un solo attore, un gioco di fantasmi che circondano l’eroe del titolo interpretato da una donna, Elena Pellone.

Partecipare è molto semplice: registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti sarà sufficiente fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la sorte. Se siete tra i fortunati, mandate una mail con oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e allegando una copia del documento di identità vostro e di chi vi accompagnerà (ogni vincita vale per due persone). Tutte le informazioni sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.