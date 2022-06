“Vinci subito con Sorrisi”: l’energia dei Kiss e Rkomi

Giocate sul nostro sito: in palio ci sono i biglietti per assistere a due super concerti Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia. Questa settimana potete vincere i biglietti per assistere a due eventi davvero esclusivi.

A partire dal concerto di addio dei Kiss, l’11 luglio all’Arena di Verona. Questa sarà l’unica data italiana del loro “End of the road world tour” (slittata per due anni a causa della pandemia), il tour mondiale con il quale la band nata a New York nel 1973 darà l’addio alle scene e al suo rock mascherato e divertente. Tra i successi in scaletta: “Rock and roll all nite”, ”Shout it out loud”, “Detroit rock city” e “I was made for lovin’ you”.

L’altro appuntamento, che si terrà il 30 luglio all’Ippodromo Capannelle, in occasione del festival “Rock in Roma”, è il concerto di Rkomi. Diventato popolare dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, il rapper di origini milanesi proporrà i suoi pezzi più celebri, fra cui il brano sanremese “Insuperabile”, e alcune canzoni tratte dall’ultimo album d’inediti “Taxi driver”.

Partecipare al nostro concorso è molto semplice: registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti sarà sufficiente fare il login) sul nostro sito sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la fortuna. Se siete uno dei vincitori, mandate una mail con specificato nell’oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e una copia del documento d’identità vostro e di chi vi accompagnerà (la vincita è per due persone). Per tutte le informazioni: sorrisi70.sorrisi.com.