“Vinci subito con Sorrisi”: tutti a sentire Gabbani

Prosegue il concorso che ogni settimana mette in palio biglietti per concerti, mostre e spettacoli in giro per l’Italia Francesco Gabbani Credit: © Cosimo Buccolieri Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per concerti, mostre e spettacoli in giro per l’Italia.

Questa settimana potete vincere i biglietti per i concerti di Francesco Gabbani il 1° ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e l’8 ottobre al Palazzo dello sport di Roma. Sarà l’occasione per sentire dal vivo le canzoni del nuovo album “Volevamo solo essere felici”.

Per partecipare registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti basta fare il “login”) sul portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la sorte. Se siete uno dei fortunati, mandate una mail con oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e allegando copia del documento di identità vostro e di chi vi accompagnerà (ogni vincita vale per due persone). Info su sorrisi70.sorrisi.com.