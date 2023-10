“Voglia di vivere Tour” di Angelina Mango: tutti i gusti del pop urban

Il 19 ottobre a Torino abbiamo seguito una delle sue date nei club. Ecco com'è andata Alessandro Alicandri







Dopo averla vista trionfare nella categoria canto di Amici, non avevamo dubbi sulla sua bravura, ma nel suo primo tour, nella data del 19 ottobre a Torino, Angelina Mango ci ha stupito con tutta la sua energia. In un concerto dalla durata piuttosto moderata, ha condensato di tutto e di più: è stato un live pieno di ingredienti che rispecchiano quelle "montagne russe emotive" di cui ha parlato nella nostra intervista con lei di qualche settimana fa. Si passa dalla gioia al racconto del dolore in modo improvviso, proprio perché lei, come ha spiegato anche sul palco, vede una linea molto sottile che lega questi due momenti del vivere che sembrano diametralmente opposti.

Angelina ha proposto il suo repertorio pop urban di successo, tra "Voglia di vivere", "Ci pensiamo domani" e la recente "Che t'o dico a fa", ma anche le cover portate a Amici e qualche inedito come la bellissima "Fila indiana". Ci sono stati brani suonati dalla band e acustici, canzoni suonate da lei stessa al piano, un delizioso momento in modalità discoteca tra campionamenti e voce, parti più commoventi come durante "Mani vuote" o le altre in cui ha ballato, o ancora il dialogo con il pubblico caldissimo e pazzo di lei.

L'aspetto più interessante di questo suo primo vero tour, è la voglia di raccontarsi anche al di là della musica, lasciando al suo giovane pubblico messaggi di vita che sembrano scontati, ma che in alcuni momenti delicati dell'adolescenza nessuno spesso si prende cura di ribadire. Se l'appetito vien mangiando, vedendo questo suo concerto viene voglia di vederne un altro e poi un altro ancora. Come la caramella gommosa a forma di orsetto che campeggiava dietro di lei.

Angelina ha una gran voce, una grande presenza scenica ma soprattutto una grande naturalezza che rende tutto ancora più speciale.