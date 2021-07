Mini Water World Music Festival, un palco galleggiante sul mare della Sardegna

Salmo è l'headliner di un evento musicale unico che si tiene domenica 25 luglio Salmo Redazione Sorrisi







Un palco galleggiante e l’acqua cristallina della Costa Smeralda per un concerto dal vivo con il pubblico nel pieno rispetto delle misure di sicurezza. MINI presents Water World Music Festival è pronto a diventare l’evento dell’estate 2021 in Italia.



La manifestazione musicale, organizzata da LBNSK360 in stretta collaborazione con MINI e Red Carpet, andrà in scena domenica 25 luglio 2021 al largo della Marina di Cala dei Sardi, una splendida baia della Costa Smeralda situata nel Golfo di Cugnana (Olbia, Sardegna).

Il Festival, di cui Radio 105 è radio Partner ufficiale, si presenta come una rivisitazione delle classiche formule di «boat party» viste sino ad oggi nel mondo e sarà caratterizzato da un format innovativo pensato e progettato con l’obiettivo di garantire al contempo due aspetti molto importanti per la situazione attuale: la sicurezza e il divertimento.



Per la prima volta in Italia, infatti, verrà allestito in mezzo al mare un palco galleggiante di 640m², sul quale si esibiranno durante il pomeriggio del 25 luglio alcuni degli artisti italiani del momento, tra cui il padrone di casa Salmo: «La mia terra, il mio mare, la mia gente. Sarà l’evento dell’estate, non fatevelo raccontare!».



Il pubblico potrà assistere al concerto a bordo di circa 200 imbarcazioni che si posizioneranno intorno al palco seguendo un piano di ormeggio prestabilito, formando una vera e propria arena da festival in mare. La sicurezza verrà garantita dal distanziamento sociale in acqua e a bordo delle barche: l’accesso all’evento sarà infatti consentito a un numero limitato di partecipanti e la corretta disposizione delle persone sui mezzi nautici verrà stabilita durante la fase di prenotazione, con il monitoraggio costante delle autorità competenti.

Si potrà partecipare all’evento unicamente a bordo di imbarcazioni autorizzate dall’organizzazione. Il “biglietto” per accedere alla manifestazione infatti si configura nel noleggio del mezzo nautico, prenotabile sul sito web ufficiale www.waterworldmusicfestival.com.