Così i Pooh sono andati alla (ri)scoperta dell’America

In America con i Pooh: un viaggio nato da un viaggio cominciato circa sette anni fa. Da quando noi figli abbiamo iniziato a sentire il desiderio di rivederli insieme. Io per primo ho sempre sognato di ritrovare mio padre e i miei “zii” sul palco. Così è partito il lavoro che li ha riportati a suonare allo scorso Festival di Sanremo. Quell’energia, quell’adrenalina, quella buona stella hanno poi dato vita al tour “Amici x sempre 2023” E l’America è stata una conseguenza, nata banalmente dalla voglia di stare ancora insieme: “Vabbe’, siamo qui: che altro possiamo fare?”. Possiamo portare la nostra musica in Canada e negli Stati Uniti. E soprattutto possiamo tornare un po’ negli Anni 80, quando giravamo tutti insieme, i papà, le famiglie, i figli, come in un grande carrozzone.

Così, finite le date italiane, a inizio novembre abbiamo attraversato l’Oceano. Un “carrozzone” di 16 persone, comprese le figure chiave di ogni “reparto”: sala, palco, luci… Gente che conosce quel che i Pooh vogliono e non vogliono. Un livello professionale altissimo: con i Pooh non ci può essere nulla fuori posto, sia che gli spettatori siano 50 mila, sia che siano mille. Si portano dietro tutto, camerino compreso!

Così io e Daniele Battaglia, che curiamo la parte manageriale (oh, è una definizione per ridere: figurati se siamo i manager!), ci siamo messi al lavoro. Prima tappa il Canada, al Casino Rama, in questa località, Rama, a un’ora e mezzo da Toronto. Serata bellissima, 5 mila fan. Poi New York: una settimana immersi nella città, con 20/25 chilometri di camminate in lungo e in largo ogni giorno, senza neanche il tempo per fare acquisti… Poi naturalmente mio padre Roby di chilometri ne avrebbe fatti anche 100: è il suo classico iperattivismo bergamasco! Muoversi, comunque, piace a tutti: Dodi è sempre stato uno sportivo, Red lo vedete com’è sul palco, sempre a saltare e far casino… Anche Riccardo è uno che ha sempre voglia di muoversi, ma bisogna stargli dietro perché è imprevedibile.

Abbiamo fatto tutte le tappe “obbligate”, dal Rockefeller Center a Central Park. A proposito del parco, sapete che quarant’anni fa i Pooh ci incontrarono Yoko Ono? Tutti dicono che è antipatica… Beh, le chiesero di fare una foto e non solo disse di sì, ma la volle fare a Strawberry Fields, un punto che John Lennon (marito di Yoko, ndr) amava molto e dove oggi c’è un suo “memoriale”. Poi siamo stati a Broadway: per i Pooh è un appuntamento necessario, dopo tutto è gente che ha realizzato musical come “Pinocchio”, “Aladin” (del compianto Stefano D’Orazio, ndr) e ora Red fa “Casanova Operapop”. Abbiamo visto “MJ the Musical”, lo show su Michael Jackson: straordinario!

Alle serate pensavo io. Ho vissuto parecchio a New York, quindi mi sono portato la mia “agendona”. Mio padre naturalmente è riuscito a fare il bastian contrario. Siamo andati in un posto storico dove paghi solo in contanti e lui è stato per un’ora e mezzo a farsi spiegare perché… Notare: pagavamo noi figli!

Dopo New York abbiamo fatto tre concerti, a Chicago, Atlantic City e Torrington, in Connecticut. Tre giorni spostandoci in auto e in aereo. Del resto viaggiavamo leggeri, senza neanche strumenti: mandi un “rider” (una lista delle richieste tecniche per la serata, ndr) e sul posto trovi tutto, compresa quella chitarra di quell’anno, di quel colore, con quelle corde.

Mi spaventava un po’ l’idea di portare uno spettacolo fatto per stadi da 50 mila spettatori in locali molto più piccoli… Sarebbero cambiati l’impatto, l’energia, la “botta”? No. Per i Pooh ogni concerto è sacro. Sei in un piccolo club di New York da 500 persone? È come San Siro!

E poi sapete che emozione è atterrare e trovare cento, duecento persone che ti aspettano con la bandiera dei Pooh, le magliette, i vinili da autografare? Per non parlare dei regali: ogni sera 47 torte, 200 manicaretti, vino, di tutto e di più… I concerti? Dico solo che a Chicago hanno cantato tutti i pezzi, e non sono solo italocanadesi o italoamericani: ci sono fan che sanno solo l’italiano dei loro testi!

Ci sono artisti, ne conosco, che si abituano alla “grandezza” e ti dicono: “No, io canto per 50 mila persone: per 2 mila non se ne fa niente”. I Pooh no, sono sempre felici e contenti. Anche per questo sono speciali. Sono i Pooh. Di qua e di là dall’Oceano.