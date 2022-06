“DallarenaLucio”, un grande spettacolo su Rai1 per ricordare Dalla

La serata-evento tributo a Lucio Dalla viene trasmessa il 3 giugno alle 21.25 Antonella Silvestri







A dieci dalla scomparsa di Lucio Dalla, arriva il primo evento televisivo a capienza piena senza mascherine. “DallarenaLucio” è l’intero show (sold out) dedicato a uno dei cantautori più amati di tutti i tempi che viene trasmesso venerdì 3 giugno alle 21.25 su Rai1.

A condurre la serata-evento sono Carlo Conti e Fiorella Mannoia. «Siamo orgogliosi di questa iniziativa che non è né una commemorazione né una celebrazione ma un’occasione di gioia e di amore per la vita»: queste le parole di apertura alla conferenza stampa di giovedì 2 giugno di Carlo Conti che ricorda di avere conosciuto bene l’artista scomparso grazie a Bibi Ballandi e Sergio Bardotti. «Lucio ha lasciato in eredità canzoni straordinarie ma anche un patrimonio di umanità e generosità unico. Non ero sua amica strettissima ma ci siamo frequentati. Lui aveva l’abitudine di cambiare i nomi agli amici. Io, per lui, ero Rosalba. Gliel’ho chiesto spesso e lui mi rispondeva che avevo la faccia di una che si doveva chiamare così. E io, rassegnata, ogni volta che gli telefonavo, mi presentavo non come Fiorella ma come Rosalba…» ha ricordato Fiorella Mannoia che ha poi aggiunto: «Dobbiamo fare ascoltare e conoscere Lucio anche alle nuovissime generazioni. Insomma, a tutti perché la sua musica non ha tempo ed è speciale».

L’arena di Verona era piena. Novemila persone hanno ascoltato in silenzio e applaudito i brani di Dalla. Tanti gli artisti che lo hanno omaggiato con le proprie interpretazioni e con aneddoti che i conduttori hanno chiesto loro di raccontare. Marco Mengoni ha aperto la serata nel duetto con la Mannoia proponendo “Vita” e, da solo, “L’anno che verra” seguito dal trio Il Volo che ha cantato “Caruso”.

E’ stata poi la volta di Gigi D’Alessio che si è esibito in un duetto virtuale con Dalla in “Piazza Grande”. Come da scaletta, la serata è proseguita con Samuele Bersani “Tu non mi basti mai”, Alessandra Amoroso con Mannoia “La sera dei miracoli”, Ron “4 marzo 1943”, Giuliano Sangiorgi (che, per l’occasione, ha indossato la camicia blu di Lucio con le costellazioni, che usò per il tour con Morandi nel 1988) “Cara e, insieme con la Mannoia, ha proposto “Anna e Marco”. “Chissà se lo sai” è stata interpretata da Ornella Vanoni, accompagnata al pianoforte da Ron, “L’ultima luna” da Tommaso Paradiso, “Tutta la vita” da Noemi, “Disperato erotico stomp” da Brunori Sas, “Se io fossi un angelo” dalla stessa Mannoia. Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno cantato in coppia “Com’è profondo il mare”, La Rappresentante di Lista “Balla, balla, ballerino”. Iskra Menarini, storica corista di Dalla, ha proposto assieme a Pierdavide Carone e ai bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano, la versione di “Attenti al lupo”.

Alla serata dedicata a Dalla non poteva mancare il chitarrista Ricky Portera, collaboratore storico che ha suonato negli album più famosi del cantautore bolognese. A seguire Marco Masini con “Futura”, Tosca con “Latin Lover” e, in coppia con Ron, “La casa in riva al mare”, Francesco Gabbani con “Stella di mare”. Un’accoglienza particolarmente calorosa è stata riservata a Gaetano Curreri, tornato sul palco per la prima volta dopo i problemi di salute, dove si è esibito con “Grande figlio di puttana”. E’ stato lui, insieme con Mannoia, Bersani e Ron a chiudere la serata-evento con il brano “Canzone”. Tutti a ballare. Tutti a sognare nel ricordo di Lucio con lo sguardo verso il cielo…