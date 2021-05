Deddy: «Grazie a “Amici” ho aiutato le persone a inseguire i propri sogni»

in un video esclusivo post talent, Dennis Rizzi si racconta a Sorrisi Alessandro Alicandri







Detto, fatto. A volte nella vita serve solo avere voglia di sognare e la tenacia per trasformare quei sogni in realtà. Così Deddy, appena uscito da Amici, ha dato vita a uno dei primi firmacopie in assoluto post pandemia (com'è chiaro, in tutta sicurezza) e lo ha fatto in uno dei luoghi più belli di Milano, la Mondadori Megastore di Piazza del Duomo.

L'occasione è stata ghiotta per incontrare i fan in occasione dell'uscita del suo Ep d'esordio, “Il cielo contromano”. Nel video realizzato per Sorrisi, racconta gli aspetti più interessanti della sua partecipazione al talent show di Canale 5 e canta per noi un pezzettino di “0 passi”, uno dei brani di maggior successo di questa edizione.