Diodato: «Chiedetemi perché sono felicissimo»

Il cantautore apre il cuore a Sorrisi in occasione dell’uscita del suo nuovo album "Così speciale" e del tour che lo porterà in giro per l’Europa Antonio Diodato il 20 aprile si esibisce a Milano, il 22 a Torino, il 27 a Bologna. A maggio sarà a Madrid, Berlino, Parigi, Amsterdam e Praga. Il 27 luglio, poi, canterà a Roma Credit: © Julian Hargreaves Francesco Chignola







Noi di Sorrisi abbiamo un rapporto speciale con Diodato. Prima di diventare una star, veniva a trovarci in redazione e ci incantava con le sue canzoni. Nel 2020 abbiamo gioito con lui quando ha vinto Sanremo, ci siamo commossi mentre cantava “Fai rumore” in un’Arena di Verona deserta, nel bel mezzo del primo lockdown, e gli abbiamo dato un Telegatto come “Musicista dell’anno”. Oggi gli abbiamo “rubato” un pomeriggio per rivederlo, scattare le foto di queste pagine, farci raccontare il suo nuovo album “Così speciale” e il tour che ha appena preso il via. «È bello tornare in giro con nuova musica» ci dice. «Sono dieci canzoni a cui voglio bene».

Ci racconti come hai vissuto in questi ultimi anni?

«Molto intensamente, forse per reazione a quello che è successo nel 2020. Per nove mesi ho vissuto con un gruppo di amici a Roma, a Trastevere, era quasi come una “comune”. Vivevamo in simbiosi».

Sono gli stessi amici nottambuli di cui parli in “Occhiali da sole”?

«Esatto. Eravamo affiatati, ma non facevamo niente di che: organizzavamo cene, ascoltavamo musica. C’era bisogno di ritrovare cose semplici che poi si rivelano speciali».

In quel brano dici che tua madre è preoccupata per te. Lo è ancora?

«Mia madre è sempre preoccupata (ride), è una sua missione. Vorrebbe vedermi sistemato, con una famiglia e dei figli, vorrebbe una ventina di nipotini. Mi punzecchia sempre. Adesso almeno una nipotina ce l’ha, grazie a mio fratello…».

Quanti anni ha?

«Un anno e tre mesi».

Riesci a fare un po’ lo zio?

«Sì, a Milano abitiamo abbastanza vicini e riesco a vederla spesso. Siamo tutti innamorati di lei. Ci ha fregato».

Quando tua madre ti punzecchia come reagisci?

«Io ho fatto una scelta di vita, quella di sentirmi libero, consapevole del prezzo che si paga per vivere così, senza vincoli. È una libertà che è fame di vita, ma anche voglia di cercare ispirazione, capire il più possibile te stesso».

E gli altri li capisci?

«Beh... questo atteggiamento ti mette di fronte alla vita di chi sceglie tragitti più convenzionali. I miei amici che hanno già figli grandi hanno costruito qualcosa di importante. Credo che avere dei figli sia come rinascere».

Quindi delle domande te le fai.

«Certo, mi proietto verso il futuro e mi chiedo: “Ok adesso, ma poi?”».

Un pizzico di nostalgia?

«Forse sì, ma anche la consapevolezza di aver fatto una scelta».

C’è una frase di “Lasciati andare” che dice: “Non vorrai mica rinunciare a tutto ciò che di speciale dà l’amore per due o tre bastonate che dovrai sopportare”. Tu hai rinunciato all’amore, oppure no?

«Quello è un dialogo interiore, è la testa che dice al cuore: eddài, sei ferito, hai paura, sai che le cose andranno come al solito, però… molla un po’, lasciati andare!».

E cosa risponde il cuore alla testa?

«Sono in piena lotta (ride). È una canzone attuale… mi sento combattuto, ma forse non è ancora arrivato il momento giusto. O la persona giusta».

Mi parlavi anche di viaggi...

«Ho fatto un tour pazzesco in Europa e Stati Uniti dove mi sono ritagliato volutamente del tempo per visitare le città, entrare nei bar, sentire la gente parlare e vivere la vita di ogni giorno. È un’esperienza che ti fa tornare con una diversa apertura mentale. Ma anche con un piccolo rammarico».

Quale?

«Quando torno in Italia ho la sensazione che sia un luogo chiuso. All’estero trovi un mix culturale che qui manca, in Paesi come l’Inghilterra, gli Stati Uniti o la Spagna percepisci immediatamente l’integrazione, le possibilità: ci sono un ottimismo e una fiducia nel futuro che qui fatico a sentire».

Tornando al 2020, hai mai pensato di essere stato sfortunato a vincere Sanremo e non potertelo godere fino in fondo per la pandemia?

«No, mai. Quello che stava accadendo era così grande che non riuscivo a sentirmi protagonista. Anzi, mi sono sentito fortunato: avevo la musica, che mi permetteva di comunicare, e venivo da un momento di amore gigantesco, la vittoria di Sanremo. Un affetto che la gente ha continuato a farmi sentire per mesi».

Ripensando all’Arena vuota, agli italiani che cantavano “Fai rumore” dai balconi, ti ha mai pesato diventare in qualche modo l’icona di quei mesi così drammatici?

«Ho avuto a lungo un riflettore puntato addosso, forse perché le mie canzoni parlavano il linguaggio giusto. Il peso che sentivo era quello di una responsabilità, perché le persone mi scrivevano che le mie canzoni le aiutavano ad andare avanti. All’Arena mi sentivo solo un veicolo».

E quel legame persiste?

«Certo, quando la gente mi incontra mi abbraccia e io la abbraccio a mia volta. Mi sento parte di una comunità».

A bruciapelo: è vera questa voce secondo cui Amadeus ti voleva a Sanremo e hai detto di no?

«Oddio no (ride)! Ora devo chiarire! E mandiamo una copia ad Ama!».

Approfittiamo per spiegare?

«Amadeus è una persona di estrema sensibilità musicale, ma per questo Festival non ci siamo sentiti. La casa discografica mi aveva fatto capire che, se avessi voluto proporre qualcosa, sarebbe stato ascoltato volentieri. Ma ho pensato che non fosse il percorso giusto per questo disco, e ho preferito non far sentire nulla a nessuno».

E per Sanremo 2024 lo farai?

«È un po’ presto per parlarne. A Sanremo mi sento a casa, mi ha cambiato la vita ed è diventato un grande veicolo di promozione. Vedremo…».

Dopo aver vinto il David di Donatello nel 2020 sei di nuovo nominato con “Se mi vuoi”. Ti sei divertito a fare un pezzo in stile 007 per “Diabolik - Ginko all’attacco!”?

«Tantissimo. Quando i registi, i Manetti Bros, mi hanno parlato del film, mi sono detto: “Finalmente!”. E ho avuto l’idea di confezionarlo così, con quelle atmosfere e quell’orchestra».

Ti sei sentito un po’ Diabolik? Non mi sembrate molto simili...

«Ho dovuto tirare fuori dei chiaroscuri, Diabolik è un personaggio controverso, è un criminale, ma in qualche modo si fa amare, e lotta con un desiderio che gli rovina la vita. Riportare questo nella mia vita è stato interessante».

E i Manetti ti hanno pure messo nel film, circondato di “Bond girl”.

«Mi sono persino vestito di bianco, un’esperienza inedita per me (ride)».

Ultimamente ti ho visto ospite da Fazio, Cattelan, Fiorello… Che rapporto hai con la tv?

«Quando finisco le trasmissioni e torno a casa sono un po’ insoddisfatto…».

Non ti piaci?

«Sai che c’è? Nelle interviste in tv c’è poco tempo e ho sempre l’impressione di non riuscire a dire quello che vorrei, mi distraggo, e a casa poi dico: perché non ho detto “quella” cosa? Poi le poche volte che mi rivedo tutto sommato non sono andato così male».

Allora ricordati di dirmi tutto entro la fine di questa intervista!

«D’accordo (ride), ci proverò».

Intanto cosa ti aspetti dal tour?

«Sarà bellissimo, siamo in nove sul palco, tutti musicisti straordinari. In passato mi divertivo molto meno».

Perché, cosa succedeva?

«Finivo spesso i concerti con la sensazione di aver sprecato un’occasione, invece piano piano sto imparando a godermi tutto e credo che si percepisca».

Cosa ti rende felice oggi?

«Stare con le persone care. A volte devo fare uno sforzo, c’è una voce dentro che mi dice: stai a casa. La condivisione, dare la giusta importanza e il giusto tempo alle persone a cui voglio bene... è questo che mi rende felice».

È la cura al “Buco nero in mezzo al cuore” di cui parli in un brano?

«Può essere un modo per allontanarci da ciò che ci annienta. E poi c’è la musica. Quando suono ci sono dei momenti di pura felicità in cui sento che tutto il viaggio che mi sono fatto nella testa negli anni non era una follia. E ora fa vibrare gli altri».

Senti, ma i tuoi premi dove li tieni?

«Tutti su una mensola, prima erano sparsi per casa. Il David tra gli alcolici, il trofeo di Sanremo sul mobiletto del bagno... Dopotutto Sophia Loren non teneva l’Oscar sulla vasca?».

E il nostro Telegatto?

«È anche lui sulla mensola. Se ne sta lì al centro, e mi osserva…».

Tornato a casa, mi rendo conto di una cosa: non so se Diodato si sia dimenticato di aggiungere qualcosa, come dice che gli accade spesso alla fine delle interviste. Allora lo chiamo. Ma no, non si era dimenticato niente. Stavolta se l’è cavata alla grande, voi che ne dite?

Vi aspettiamo con lui alla statale di milano

Diodato sarà protagonista di un evento speciale di Sorrisi ospitato dal magazine “Interni” in occasione del Salone del Mobile e del FuoriSalone: si esibirà in uno showcase nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano (via Festa del Perdono, 7) domenica 23 aprile alle 18. A dialogare con l’artista ci sarà Aldo Vitali, direttore di Sorrisi. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.